Poker Face 2: Natasha Lyonne torna nel trailer tra nuovi misteri e volti inediti

Charlie Cale è pronta a rimettersi in viaggio nella seconda stagione di Poker Face. Il trailer ufficiale, appena diffuso da Peacock, offre una prima occhiata ai nuovi, insoliti casi che attendono la protagonista interpretata da Natasha Lyonne, sempre capace di fiutare la menzogna con una precisione quasi soprannaturale.

Il video anticipa alcune delle ambientazioni inedite e delle situazioni assurde che caratterizzeranno i prossimi entusiasmanti episodi. Insieme al trailer, Peacock ha anche condiviso una serie di immagini promozionali che mostrano Charlie alle prese con nuovi scenari e personaggi. Potete trovare i contenuti qui sotto.

Il trailer e le guest star della seconda stagione di Poker Face

Il trailer si apre con una scena in cui Charlie affronta un nuovo personaggio interpretato da Cynthia Erivo, mettendola subito alla prova: "Ho questa cosa... riesco a capire quando qualcuno mente. È una mia peculiarità", afferma. Ma la donna tenta comunque di ingannarla. La risposta di Charlie? "Audace."

Oltre a Erivo, la seconda stagione si arricchisce di un cast di guest star d'eccezione: tra i nomi spiccano Kumail Nanjiani, Giancarlo Esposito, Justin Theroux, Awkwafina, Melanie Lynskey e Katie Holmes.

I primi tre episodi debutteranno negli Stati Uniti su Peacock l'8 maggio. La serie, ideata, scritta e diretta da Rian Johnson - già creatore del franchise Knives Out - torna con un mix di intrighi, crimini e un tocco di ironia.

Natasha Lyonne in Poker Face Season 2 pic.twitter.com/CRaePami75 — Jack (@Poker_Face_News) April 16, 2025

Alla guida della nuova stagione, anche lo showrunner Tony Tost, che ha assunto il ruolo di produttore esecutivo insieme a Johnson.

Natasha Lyonne in Poker Face Season 2 pic.twitter.com/aazktGLcB4 — Jack (@Poker_Face_News) April 16, 2025

Charlie, con il suo talento innato per smascherare le bugie, torna a bordo della sua iconica Plymouth Barracuda, pronta ad affrontare nuovi casi in un'America piena di segreti e sorprese.

La prima stagione della serie ha ottenuto un grande consenso di critica, guadagnando quattro nomination agli Emmy, tra cui quella per la Miglior Attrice Protagonista a Natasha Lyonne. Judith Light ha vinto il premio come Miglior Attrice Guest in una serie comedy.