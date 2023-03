Poker Face: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie di Rian Johnson

Nel corso degli ultimi anni, Rian Johnson ha regalato al mondo due dei migliori gialli di sempre con Cena con delitto - Knives Out del 2019 e il sequel del 2022 Glass Onion - Knives Out. Entrambi i film sono stati apprezzati sia dalla critica che dal pubblico, grazie alle loro storie intrigate ed entusiasmanti, all'umorismo insolito e ad alcuni personaggi semplicemente straordinari interpretati dai migliori attori di Hollywood. Ma prima di iniziare a lavorare al terzo capitolo del franchise, Johnson ha deciso di mettere il suo timbro su un progetto dedicato al piccolo schermo con Poker Face, la sua serie originale di Peacock che, com'era più che prevedibile, presenta un cast stellare che ha immediatamente conquistato i cuori dei fan.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Il regista Rian Johnson sul set

Lo show narra la storia di Charlie Cale, una detective improvvisata che indaga su un caso diverso in ognuno dei dieci episodi. Dopo una morte sospetta, Charlie viaggia attraverso gli Stati Uniti con una Plymouth Barracuda vintage in fuga dal capo del casinò per cui lavorava e, lungo la strada, incontra personaggi pittoreschi interpretati da attori più o meno conosciuti. Analizziamo insieme le carriere di alcuni membri del cast di Poker Face per capire perché alcuni dei loro volti ci risultano così familiari.

Natasha Lyonne (Charlie Cale)

Russian Doll: una scena con Natasha Lyonne

A guidare il cast della serie di Johnson c'è Natasha Lyonne nel ruolo di Charlie Cale, un'ex impiegata di un casinò che ha la straordinaria capacità di capire se qualcuno sta mentendo o meno, un'abilità che le torna piuttosto utile quando si ritrova costretta a dover risolvere un mistero dopo l'altro durante una fuga non preventivata. L'attrice, resasi indipendente dalla famiglia all'età di 16 anni, ha lottato contro le dipendenze nei primi anni duemila, riuscendo poi a sconfiggere i suoi demoni e a dare vita ad una carriera televisiva e cinematografica estremamente prolifica.

Natasha ha fatto un po' di tutto nel corso degli anni: dall'esordio con L'altra faccia di Beverly Hills, all'essere apparsa nel cast di Dennis colpisce ancora, fino al ruolo di protagonista nel franchise di American Pie. L'ultimo decennio è stato un periodo particolarmente impegnativo per la Lyonne, poiché ha diretto programmi TV come Orange Is the New Black e Russian Doll e ha avuto ruoli minori in film come Honey Boy, Ad Astra e la commedia musicale Netflix John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City.

Adrien Brody (Sterling Frost Jr.)

Adrien Brody a Locarno 2017

Adrien Brody recita nello show nei panni di Sterling Frost Jr., il capo di Charlie che sembra essere ossessionato dalla sua capacità di sapere quando qualcuno sta mentendo. Brody, che in precedenza ha lavorato con Johnson sul set del film poliziesco The Brothers Bloom, non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua è una delle filmografie più straordinarie di sempre per quanto concerne la recitazione.

I suoi progetti cinematografici includono film sportivi per famiglie (Angels), horror-film d'azione (Predators) e alcuni dei migliori film di Wes Anderson (il più recente è The French Dispatch). Impossibile non menzionare anche la sua performance vincitrice dell'Oscar ne Il pianista, la sua grande interpretazione di Salvador Dali in Midnight in Paris, S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York di Spike Lee e il remake di King Kong di Peter Jackson del 2005.

Benjamin Bratt (Cliff Legrand)

Benjamin Bratt in una scena di The Cleaner

Il prossimo attore della lista è Benjamin Bratt, che qui recita nei panni di Cliff Legrand, una figura misteriosa e pericolosa che non sia allontana mai troppo da Charlie dopo la sua fuga. Bratt è noto principalmente per il ruolo del detective Ray Curtis, interpretato nella serie televisiva Law & Order - I due volti della giustizia.

Benjamin non è affatto estraneo al format "mistero della settimana" utilizzato nello show di Johnson, essendo apparso nei panni del detective Rey Curtis in quasi 100 episodi di Law & Order, così come nel film TV del 1998, Exiled: A Law & Order Movie, così come in alcuni episodi di Homicide: Life on the Street. La star ha anche ottenuto ruoli in show come Private Practice, The Cleaner e, più recentemente, nella serie limitata di HBO Max intitolata DMZ. Nel 1999 ha recitato accanto a Madonna e Rupert Everett nel film Sai che c'è di nuovo? e l'anno seguente ha deliziato i fan con una delle sue migliori performance in Traffic.

Chloë Sevigny (Ruby Ruin)

Bloodline: Chloë Sevigny nella serie Netflix

Chloë Sevigny figura nello show recitato la parte di Ruby Ruin, la cantante di una band heavy metal che si imbatte in Charlie negli episodi della serie targata Peacock. La Sevigny, candidata al Golden Globe e all'Oscar per il ruolo di Lana Tisdel in Boys Don't Cry nel 1999, è considerata da molti come una delle migliori interpreti della sua generazione.

Chloë ha fatto carriera grazie a interpretazioni uniche: da scioccanti film indie di culto come Kids, Gummo, American Psycho e The Brown Bunny, a pellicole acclamate dalla critica come Boys Don't Cry, che oltre alla candidatura per il Golden Globe le è valso anche una nomination all'Oscar. Nel corso della sua carriera, ha inoltre recitato in film di successo come I morti non muoiono, Zodiac, La regina dei dannati e, più recentemente, Bones and All.

Infine, è doveroso menzionare che Chloë è stata anche una famosissima testimonial di importanti brand come Louis Vuitton, Miu Miu, H&M e MAC Cosmetics e che attualmente sta lavorando ad una propria linea di abbigliamento: la casa di moda francese Chloé ha recentemente annunciato che la Sevigny sarà una delle testimonial per il suo nuovo profumo.

Lil Rel Howery (Taffy)

Acque profonde: Dash Mihok, Lil Rel Howery in una scena

Un altro attore di talento con una filmografia semplicemente mozzafiato è Lil Rel Howery, che in Poker Face interpreta il ruolo di Taffy Boyle. Lil Rel, il cui vero nome è Milton Howery Jr, è divenuto famoso grazie alla serie televisiva The Carmichael Show e ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il ruolo di Rod Williams nel film horror vincitore di un Oscar intitolato Scappa - Get Out. Oggi l'attore è piuttosto conosciuto dal grande pubblico anche per essere il protagonista e il produttore della sitcom Rel.

Howery fa parte del settore dell'intrattenimento da quasi un decennio e, sebbene sia principalmente noto per i titoli menzionati in precedenza, la star ha anche recitato in commedie come Prendimi! e Uncle Drew e nel film horror Bird Box. Nel 2019 ha preso parte alle commedie Brittany non si ferma più e Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi ed è stato uno dei doppiatori originali del film d'animazione Angry Birds 2. Infine, nel 2020, è entrato nel cast della commedia Bad Trip, e in quello della pellicola sentimentale The Photograph per poi recitare anche in Nuvole, il biopic su Zach Sobiech.