Poker Face chiude dopo due stagioni: una star de Il trono di spade in trattative per il rilancio della serie

Peacock ha deciso di cancellare la serie Poker Face dopo sole due stagioni di produzione. Tuttavia, Rian Johnson e Natasha Lyonne non hanno perso le speranze e stanno cercando di tenere in vita lo show.

Secondo quanto riporta Variety, Rian Johnson e la produzione starebbero cercando di proporre Poker Face ad una star de Il trono di spade, che sostituirebbe Lyonne nel ruolo principale.

Un futuro per Poker Face?

La star di cui si parla è Peter Dinklage, che reciterebbe per altre due stagioni con Natasha Lyonne che rimarrebbe coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva.

Peter Dinklage in una scena di Dexter: Resurrection

Ecco il comunicato di Johnson e Lyonne sul progetto: "Abbiamo lavorato insieme a questa prossima mossa sin dalla scrittura del finale della seconda stagione. Amiamo il nostro Poker Face ed è il modo perfetto per farlo andare avanti. Dateci un attimo e potremmo rivedere Charlie Cale lungo quella strada aperta".

La trama di Poker Face con Natasha Lyonne

Poker Face ha debuttato nel 2021, ispirandosi alla celebre serie Colombo, con Peter Falk. La storia racconta le vicende della detective Charlie Cale, interpretata da Natasha Lyonne, dotata della speciale capacità di rilevare da subito le bugie delle persone.

Nella serie sono comparse decine di guest star al fianco di Natasha Lyonne come John Mulaney nel ruolo di un poliziotto corrotto dell'FBI, e Cynthia Erivo nel ruolo di ben... sei gemelle.

Quattro volte vincitore degli Emmy Awards, Peter Dinklage è noto soprattutto, a livello internazionale, per il ruolo di Tyrion Lannister in Il trono di spade. Di recente, ha recitato nella dramedy guidata da Channing Tatum Roofman e presta la voce al Dr. Dillamond nei film Wicked. Ora all'orizzonte la possibilità di una nuova avventura sul piccolo schermo nella serie Poker Face, che potrebbe proseguire per altre due stagioni per la gioia dei numerosi fan.