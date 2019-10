Pirati dei Caraibi: il reboot del franchise è di nuovo in fase di sviluppo

Pirati dei Caraibi potrebbe tornare sul grande schermo grazie a un reboot nuovamente in fase di sviluppo per la Disney con due nuovi sceneggiatori scelti dai produttori per occuparsi del progetto.

Al lavoro sul potenziale lungometraggio ci sono Craig Mazin, creatore della serie Chernobyl, e Ted Elliott, co-autore dei primi quattro lungometraggi che hanno composto il franchise di Pirati dei Caraibi.

Rhett Reese e Paul Wernick, gli autori di Deadpool, hanno infatti rinunciato al compito di firmare la sceneggiatura del sesto film alcuni mesi fa.

Jerry Bruckheimer ritornerà a produrre il nuovo lungometraggio, mentre invece non è ancora chiaro l'eventuale ruolo che avrà Johnny Depp, interprete di Jack Sparrow e produttore del franchise, a causa dei problemi legali e personali che sta affrontando in questi mesi e del suo coinvolgimento nella saga di Animali fantastici.

I film che compongono le avventure di Pirati dei Caraibi hanno incassato, fino a questo momento, oltre 4,5 miliardi di dollari.