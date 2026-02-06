Pirati dei Caraibi 6 riparte: Margot Robbie al centro, Johnny Depp torna davvero?

Il franchise di Pirati dei Caraibi è uno di quelli di maggior successo della storia della Disney. Cinque film con protagonista il Jack Sparrow di Johnny Depp che hanno conquistato pubblico e una buona fetta della critica.
Tuttavia, tutto il grosso apparato che faceva sì che un film, in un modo o nell'altro, arrivasse al cinema ogni tre o quattro anni, si è andato a scontrare con il crollo della reputazione di Depp, che in seguito ha dichiarato che non avrebbe più lavorato con la Disney.
Dopo la vittoria nel processo contro l'ex-moglie Amber Heard, però, Depp si è un po' ammorbidito e non ha escluso categoricamente un suo ritorno. Disney, dal canto suo, non è rimasta ferma e alcune voci sostenevano avesse messo in cantiere uno spin-off con Margot Robbie protagonista. Ma che fine ha fatto quel progetto?
Margot Robbie e il figlio di Jack Sparrow nel nuovo film
Depp sta ora tentando una sorta di ritorno, ma a quanto pare, lo studio vorrebbe ripartire da zero con il franchise. Da tempo circolano voci su Robbie come protagonista di un reboot. Ayo Edebiri, Austin Butler e Hailee Steinfeld, nel frattempo, sono tra i nomi che sono circolati online negli ultimi due anni.
L'ultimo aggiornamento arriva da The InSneider, secondo cui, la sceneggiatrice di 1917 Krysty Wilson-Cairns è in trattative per scrivere la sceneggiatura di un film che è appena diventato una priorità per la nuova leadership della Disney.
Al momento non è chiaro se Depp farà parte del progetto, ma l'idea è quella di concentrarsi sul figlio di Jack Sparrow e, potenzialmente, sul personaggio di Robbie. Questo dovrebbe aprire la porta a una qualche forma di partecipazione di Depp, ma che ciò avvenga è un'altra questione.
Perché Gore Verbinski non dirigerà il prossimo Pirati dei Caraibi
Durante una recente intervista con ScreenRant, il regista dietro i primi tre film del franchise, ha spiegato perché non ha alcun interesse a tornare alla regia di un nuovo capitolo.
"Auguro loro il meglio. È solo che non ho nulla da aggiungere. Ne ho fatti tre e, per me, è stata una grande opportunità per imparare e provare qualcosa di nuovo. Penso che una volta che sai come fare qualcosa, diventa meno interessante o meno pericoloso. C'è così poco tempo e ci sono così tante storie da raccontare", ha dichiarato Verbinski.