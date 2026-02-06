Pirati dei Caraibi 6 riparte: Margot Robbie al centro, Johnny Depp torna davvero?

Quali sono i piani della Disney per il prossimo capitolo del franchise? Sono emerse nuove informazioni su quelle che sarebbero le intenzioni dello studio, ma Jack Sparrow tornerà?

Il franchise di Pirati dei Caraibi è uno di quelli di maggior successo della storia della Disney. Cinque film con protagonista il Jack Sparrow di Johnny Depp che hanno conquistato pubblico e una buona fetta della critica.

Tuttavia, tutto il grosso apparato che faceva sì che un film, in un modo o nell'altro, arrivasse al cinema ogni tre o quattro anni, si è andato a scontrare con il crollo della reputazione di Depp, che in seguito ha dichiarato che non avrebbe più lavorato con la Disney.

Dopo la vittoria nel processo contro l'ex-moglie Amber Heard, però, Depp si è un po' ammorbidito e non ha escluso categoricamente un suo ritorno. Disney, dal canto suo, non è rimasta ferma e alcune voci sostenevano avesse messo in cantiere uno spin-off con Margot Robbie protagonista. Ma che fine ha fatto quel progetto?

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Margot Robbie e il figlio di Jack Sparrow nel nuovo film

Depp sta ora tentando una sorta di ritorno, ma a quanto pare, lo studio vorrebbe ripartire da zero con il franchise. Da tempo circolano voci su Robbie come protagonista di un reboot. Ayo Edebiri, Austin Butler e Hailee Steinfeld, nel frattempo, sono tra i nomi che sono circolati online negli ultimi due anni.

L'ultimo aggiornamento arriva da The InSneider, secondo cui, la sceneggiatrice di 1917 Krysty Wilson-Cairns è in trattative per scrivere la sceneggiatura di un film che è appena diventato una priorità per la nuova leadership della Disney.

Al momento non è chiaro se Depp farà parte del progetto, ma l'idea è quella di concentrarsi sul figlio di Jack Sparrow e, potenzialmente, sul personaggio di Robbie. Questo dovrebbe aprire la porta a una qualche forma di partecipazione di Depp, ma che ciò avvenga è un'altra questione.

Perché Gore Verbinski non dirigerà il prossimo Pirati dei Caraibi

Durante una recente intervista con ScreenRant, il regista dietro i primi tre film del franchise, ha spiegato perché non ha alcun interesse a tornare alla regia di un nuovo capitolo.

"Auguro loro il meglio. È solo che non ho nulla da aggiungere. Ne ho fatti tre e, per me, è stata una grande opportunità per imparare e provare qualcosa di nuovo. Penso che una volta che sai come fare qualcosa, diventa meno interessante o meno pericoloso. C'è così poco tempo e ci sono così tante storie da raccontare", ha dichiarato Verbinski.