Pirati dei Caraibi 6, il produttore chiarisce: "Per quanto riguarda me, Johnny Depp ci sarà"

Per molto tempo Pirati dei Caraibi 6 è rimasto avvolto da una nebbia fitta, fatta di smentite, indiscrezioni e silenzi pesanti. Ora però una voce chiave del franchise rompe l'incantesimo e offre un aggiornamento importante.

Dopo anni di voci contrastanti, Jerry Bruckheimer chiarisce il futuro di Pirati dei Caraibi 6: Johnny Depp non è escluso dal progetto. Le sue parole riaprono scenari possibili per il ritorno di Jack Sparrow, tra passaggio di testimone e nuove rotte narrative.

La parola del produttore che ha costruito il mito dei Pirati dei Caraibi

Se esiste qualcuno che può parlare con cognizione di causa del destino di Pirati dei Caraibi, quello è Jerry Bruckheimer. Produttore di tutti e cinque i capitoli precedenti, figura centrale nell'identità del franchise, Bruckheimer ha deciso di mettere fine alle speculazioni che davano Johnny Depp definitivamente fuori dal sesto film. Intervistato da The Direct durante i Producers Guild Awards, il produttore è stato sorprendentemente diretto, quasi impaziente di archiviare le voci più pessimistiche.

Johnny Depp in I Pirati dei Caraibi

Alla domanda su un possibile Pirati dei Caraibi 6 sviluppato senza Jack Sparrow, la risposta è stata netta: "Prima di tutto, non è vero". E subito dopo ha rincarato la dose: "No, no, no. Johnny... se dipendesse da me, lui ci sarebbe". Una dichiarazione che pesa come un'ancora gettata in mare, perché arriva da uno degli architetti principali del successo della saga.

Il valore di queste parole non sta solo nel contenuto, ma nella fonte. Bruckheimer non è un osservatore esterno: è uno dei pilastri produttivi su cui Disney ha costruito l'intero immaginario dei pirati più celebri del cinema contemporaneo. Il fatto che ribadisca pubblicamente la sua volontà di includere Depp rappresenta il segnale più forte finora che Jack Sparrow non è stato messo in pensione forzata.

Questo non significa, però, che il sesto capitolo replicherà le dinamiche del passato. Negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una storia incentrata sul figlio di Jack Sparrow, ipotesi emersa da indiscrezioni di febbraio 2026. Un'idea che suggerirebbe un passaggio di testimone, più che una cancellazione del personaggio storico.

Tra passaggio di testimone e ritorno simbolico

Ed è proprio qui che le parole di Bruckheimer diventano interessanti. L'eventuale focus su una nuova generazione non esclude necessariamente la presenza di Johnny Depp. Al contrario, potrebbe aprire la strada a una soluzione di compromesso: un ritorno mirato, magari in forma di cameo o ruolo di supporto, capace di fare da ponte tra il vecchio corso e una nuova rotta narrativa.

Una scena de I Pirati dei Caraibi

Una strategia già vista in altri grandi franchise, dove i personaggi iconici restano presenti come figure di riferimento, lasciando spazio a nuovi protagonisti senza recidere di colpo il legame emotivo con il pubblico. In questo senso, Jack Sparrow potrebbe diventare una sorta di bussola morale - o immorale, nel suo stile - per il mondo di Pirati dei Caraibi.

Resta naturalmente una variabile decisiva: la disponibilità dell'attore. Anche su questo fronte, però, i segnali non sono negativi. Nel luglio 2023, una fonte vicina a Depp aveva dichiarato a People che "tutto è possibile" riguardo a un ritorno nel franchise. Parole vaghe, certo, ma non una porta chiusa. Successivamente, nell'agosto 2025, lo stesso Bruckheimer aveva confermato a Entertainment Weekly di aver parlato con l'attore, aggiungendo che "pensa che lo farebbe", precisando però che molto dipenderà dalla qualità della sceneggiatura.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, né date, né dettagli concreti sulla trama. Ma dopo anni di smentite e ipotesi contraddittorie, l'aggiornamento fornito da Jerry Bruckheimer è probabilmente il migliore possibile: Pirati dei Caraibi 6 non sta salpando senza Jack Sparrow. E per i fan, questo è già un vento decisamente favorevole.