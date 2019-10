Johnny Depp costretto a condividere i suoi referti medici per dimostrare che Amber Heard l'ha diffamato

Johnny Depp dovrà presentare in tribunale i referti medici legati al suo abuso di sostanze stupefacenti e alcol entro il 15 novembre dopo la decisione di un giudice della Virginia che ha accolto le richieste degli avvocati di Amber Heard.

L'attrice deve infatti difendersi dalle accuse dell'ex marito dopo la causa intentatata da Johnny Depp che sostiene di essere stato diffamato, richiedendo 50 milioni di dollari come risarcimento dei danni subiti. Il giudice J. Bemjamin Rottenbergon ha ora deliberato che la star di Pirati dei Caraibi non può sostenere che le affermazioni compiute da Amber Heard, relative al suo comportamento violento e all'insegna degli abusi mentre era sotto l'effetto delle sostanze che assumeva, siano false e non si basino su fatti reali senza presentare dei documenti che dimostrino il contrario. I referti medici sono quindi stati considerati rilevanti e rendono irrilevante la richiesta della privacy avanzata dall'attore.

Heard ha già chiesto l'archiviazione del caso in California e il suo team di avvocati è ora guidato da Roberta Kaplan, co-fondatrice di Time's Up.

I legali di Depp continuano invece a mantenere la propria posizione sostenendo che Amber si sia inventata gli abusi e sia invece colpevole di aver picchiato Johnny e di lasciarsi andare in più momenti a dei comportamenti particolarmente violenti, situazione opposta a quella descritta dall'ex moglie in un articolo pubblicato sul Washington Post in cui la star di Aquaman parlava delle conseguenze subite dalle donne quando confessano di aver subito abusi e molestie. Johnny ha al contrario sostenuto di essere stato lui la vittima all'interno della coppia e di aver perso il suo ruolo da protagonista nei film del franchise di Pirati dei Caraibi dopo la pubblicazione dell'articolo.

Il team di legali che lavora per Amber ha quindi sostenuto: "Ha ora intrapreso la sua causa sulla teoria che miss Heard abbia in qualche modo inventato tutti gli abusi che l'hanno costretta a ottenere un ordine restrittivo contro Mr. Depp nel 2016. Gli eventi al centro della sua stessa causa ora lo mettono a disagio e vuole nascondere i fatti legati alla violenza domestica: il suo abuso di alcol e droga avvenuto per decenni, i suoi precedenti legati alla violenza e i referti medici dimostrano, tra le varie cose, la lunga lista di prescrizioni mediche che assume quotidianamente e le ferite legate ai suoi attacchi di rabbia causati dalle droghe".