Pirati dei Caraibi: Karen Gillan sarà la protagonista del reboot?

Svolta al femminile nella saga dei Pirati dei Caraibi? Disney starebbe cercando una protagonista femminile per il reboot e in cima alla shortlisti ci sarebbe l'inglese Karen Gillan.

La notizia non è nuova, ma ora torna a circolare con insistenza. Gli insider di Disney avrebbero anticipato la possibilità di avere una protagonista femminile nel reboot di Pirati dei Caraibi: la prescelta sarebbe Karen Gillan, già star del mondo Marvel e del franchise Jumanji.

Doctor Who: Karen Gillan nell'episodio The Almost People

Secondo l'insider Daniel Richtman, Disney sarebbe tornata alla carica nello sviluppo di Pirati dei Caraibi 6 con l'idea di dare alla saga piratesca una protagonista femminile, il primo nome della lista sarebbe proprio quello di Karen Gillan, volto sempre più noto grazie al successo nel ruolo di Nebula.

Mancano le conferme ufficiali, ma secondo l'insider i negoziati con l'attric sarebbero già in corso. Altri rumor riferiscono che Disney starebbe, invece, cercando un'attrice di coloro per il ruolo, ma per adesso trama e dettagli del sesto capitolo del franchise sono rigorosamente top secret. Secondo le speculazioni dei fan, però, il personaggio femminile in questione potrebbe essere proprio quello di Redd, popolare piratessa nota ai frequentatori dei parchi tematici Disney.

Pirati dei Caraibi: il cappello di Johnny Depp è fatto di gomma, svelata la ragione

A ottobre i creatori di Chernobyl Craig Mazin e Ted Elliot sono stati incaricati da Disney di dare una svolta al franchise con un reboot che sarà prodotto ancora da Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Al momento si cerca un nuovo regista, anche se la compagnia avrebbe già in mente alcuni cineasti. Il budget del reboot si dovrebbe aggirare sui 100 milioni di dollari, smentito invece il rumor della possibilità di una serie tv per Disney+.

Resta da sciogliere il nodo del possibile ritorno nella saga di Johnny Depp, ritorno chiesto a gran voce dalle fan dell'attore soprattutto dopo le svolte a suo favore del processo che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Heard, ma al momento al riguardo non ci sarebbero novità.