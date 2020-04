Pirati dei Caraibi: il cappello di Johnny Depp è fatto di gomma, svelata la ragione

Ecco svelato il motivo per cui il mitico cappello di Captain Jack Sparrow indossato da Johnny Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi non è, come sembrerebbe, di stoffa bensì è fatto di gomma.

Il mitico cappello di Jack Sparrow indossato da Johnny Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi non sarebbe di stoffa come ogni cappello che si rispetti, ma sarebbe fatto di gomma. La ragione è stata svelata dalla costumista de La maledizione della prima luna nel corso della serie Disney+ Prop Culture, in cui si racconta la storia degli oggetti di culto comparsi nei classici Disney.

Nell'episodio dedicato alla saga dei Pirati dei Caraibi, la costumista Penny Rose ha rivelato di essere stata costretta a realizzare il cappello di Capitan Jack Sparrow in gomma perché Johnny Depp non faceva altro che gettarlo di continuo in acqua:

"Il cappello è fatto in gomma, perché lo gettava di continuo in acqua. Così, al decimo appello rovinato ero davvero esasperata e l'ho fatto in gomma. Ma è identico a quello in stoffa".

Dopo aver perso la pazienza con la mania di Johnny Depp di togliersi il cappello e gettarlo in acqua in ogni scena, la costumista de La maledizione della prima luna ha deciso di realizzare il cappello del pirata Jack Sparrow in gomma con un duplice vantaggio: il cappello non si rovina e in pi galleggia, il che ha impedito di perdere il prezioso indumento simbolo a cui Jack Sparrow sembra particolarmente affezionato.