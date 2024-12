Pirati dei Caraibi: si riaccendono le speranze per il ritorno di Johnny Depp?

L'anno scorso si è celebrato il 20° anniversario di Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna, che ha adattato quella che era una popolare attrazione dei parchi Disney e ha dato il via a una serie di film che hanno incassato complessivamente oltre 4,5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Tuttavia, sono passati sette anni da quando l'ultimo capitolo, La vendetta di Salazar, è uscito nelle sale, anche se non sono mancati i tentativi per far decollare Pirati dei Caraibi 6 ed eventuali spin-off. Per un po' di tempo non ci si aspettava che Johnny Depp riprendesse il ruolo di Jack Sparrow nel sesto capitolo della saga, ma a quanto pare esisterebbero dei piani per riportarlo nel prossimo film Disney.

Già nel 2022, il produttore esecutivo Jerry Bruckheimer aveva dichiarato che non c'erano piani per un ritorno di Depp nella saga, ma questa dichiarazione era arrivata nel bel mezzo del processo per diffamazione intentato da Depp contro l'ex moglie Amber Heard.

L'attore aveva anche dichiarato di non essere interessato a riprendere il ruolo di Jack Sparrow, nemmeno per 300 milioni di dollari e un milione di alpaca. Negli anni successivi, però, si è parlato di un possibile ritorno di Depp nel ruolo e ora Variety riporta che Bruckheimer starebbe sviluppando due versioni della sceneggiatura di Pirati dei Caraibi 6 su "binari paralleli".

Johnny Depp: Disney richiamerà il divo per Pirati dei Caraibi 6?

Uno di questi script include Jack Sparrow, anche se potrebbe essere realizzato solo se, come descritto dalla pubblicazione, "l'attore e la Disney riusciranno a riconciliarsi". Una fonte ha aggiunto che "non è stato escluso nulla".

Insomma, non c'è ancora nulla di definitivo, ma se queste ultime dichiarazioni fossero esatte, la Disney starebbe perlomeno prendendo in considerazione l'idea di riportare Depp nel franchise. Lo stesso Bruckheimer, che è molto amico dell'attore, ha già affermato che gli sarebbe piaciuto riaverlo a bordo.