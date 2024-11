Pirati dei Caraibi: il reboot si girerà nel 2025, sciolto il nodo sul ritorno di Johnny Depp?

I dubbi sul nuovo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi non sono ancora stati sciolti, ma prime indicazioni sulla direzione che intraprenderà il sesto capitolo del franchise Disney arrivano da un report di World of Reel secondo cui la produzione del progetto prenderà il via nella seconda parte del 2025. Nulla si sa, per adesso, del cast. L'idea di affidare a Margot Robbie il ruolo di protagonista trasformando la saga al femminile non sembra ancora tramontata, ma il nodo principale da sciogliere riguarda il possibile ritorno di Johnny Depp nei panni di Capitan Jack Sparrow.

All'inizio dell'anno, il produttore di Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer ha confermato che il franchise avrà più di un reboot dichiarando a EW: "Ci sono due film diversi in preparazione. Speriamo di realizzarli entrambi, e penso che la Disney sia d'accordo nel voler realizzare anche quello con Margot Robbie".

Secondo le voci che si rincorrono, uno dei film in arrivo sarà un reboot con un cast completamente nuovo, e l'altro sarà un film incentrato sulle donne, con collegamenti ai capitoli precedenti e Margot Robbie nel ruolo principale. Uno di questi due progetti è molto probabilmente quello scritto originariamente dal creatore di The Last of Us Craig Mazin e dallo sceneggiatore originale di Pirati dei Caraibi Ted Elliot, successivamente riscritto da Jeff Nathanson. Jerry Bruckheimer ha confermato il coinvolgimento di Nathanson dicendo:

"Penso che Jeff Nathanson abbia risolto il problema. Ha un terzo atto fantastico. Dobbiamo solo ripulire il primo e il secondo e poi ci arriveremo. Ma ha scritto un grandissimo terzo atto".

Lo sguardo stralunato di Capitan Jack Sparrow

Jack Sparrow sì o no?

In queste anticipazioni, a spiccare è l'assenza di Johnny Depp. Volente o nolente, il Jack Sparrow di Depp è stato il motivo principale e spesso l'unico per guardare i capitoli precedenti.

La scelta di Disney di cancellare il suo contratto, impedendone il ritorno nel franchise, potrebbe rivelarsi un boomerang per la saga piratesca ispirata alla celebre attrazione dei parchi tematici. Ma lo stesso Jerry Bruckheimer, qualche mese fa, si era detto possibilista sull'ipotetico ritorno di Jack Sparrow il che lascerebbe ancora uno spiraglio di speranza per i fan. Sempre che Depp, lanciatissimo nel ruolo di regista con Modi - Tre giorni sulle ali della follia, in uscita il 21 novembre, voglia tornare.