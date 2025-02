Pirati dei Caraibi: Ozzy Osbourne avrebbe potuto recitare nel franchise, ecco perché non è accaduto

Ozzy Osbourne avrebbe potuto partecipare al franchise di Pirati dei Caraibi se Sharon Osbourne non si fosse messa di mezzo. Dopo l'uscita del primo capitolo nel 2003, la saga ha prodotto cinque film, con Pirati dei Caraibi 6 attualmente in fase di sviluppo. Il cast era composto da molte star di rilievo, tra cui Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley.

In un'intervista a The Magnificent Others con Billy Corgan, Sharon ha spiegato che Ozzy avrebbe potuto entrare nel cast di Pirati dei Caraibi. A Ozzy fu offerta l'opportunità di fare l'audizione per una parte, ma Sharon alla fine disse di no al provino. Col senno di poi, Sharon ritiene che Ozzy "sarebbe stato perfetto" per la parte, e ha anche sottolineato che Depp "voleva che Keith fosse un pirata".

"Gli hanno offerto un provino per Pirati dei Caraibi e non l'ho mai detto a nessuno. Ho detto di no. Non sarebbe stato perfetto? Era quando Johnny... voleva che Keith facesse il pirata, vi ricordate?".

Ozzy Osbourne avrebbe continuato una tradizione storica del franchise

Pirati dei Caraibi: Keith Richards e Johnny Depp

Il Keith in questione è Keith Richards, che ha interpretato il Capitano Teague in Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo e Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare. In seguito, l'ex Beatles Paul McCartney sarebbe poi apparso in Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar.

Pirati dei Caraibi: Paul McCartney e Johnny Depp

Questo ha inaugurato una tradizione nel far interpretare ruoli a famose star della musica nella saga Pirati dei Caraibi, un tema che sarebbe potuto continuare se Ozzy Osbourne avrebbe potuto contare su un'ulteriore aggiunta se il frontman dei Black Sabbath fosse stato scritturato.

Nel frattempo, continuano le speculazioni in merito al prossimo film del franchise; l'ultima afferma che la Disney sarebbe intenzionata a riavere indietro Johnny Depp, nonostante le due parti non si siano salutate nel migliore dei modi all'epoca del processo che ha visto coinvolto l'attore contro l'ex-moglie Amber Heard.