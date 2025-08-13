Pirati dei Caraibi, Johnny Depp tornerebbe? "Solo se gli piace la storia"

Il produttore Jerry Bruckheimer ha parlato del futuro del franchise, confermando che si sta lavorando a un possibile reboot.

Da tempo si parla della possibile realizzazione di un sesto film della saga Pirati dei Caraibi e il produttore Jerry Bruckheimer ha ora rivelato che Johnny Depp sarebbe interessato a un ritorno nella parte di Jack Sparrow.

Dal 2019 si susseguono le notizie riguardanti il futuro del franchise ed Entertainment Weekly ha ora confermato che tra le fila della Disney si starebbe pianificando un reboot.

I commenti sul potenziale ritorno di Depp

Jerry Bruckheimer ha inoltre svelato di aver parlato con Johnny Depp della possibilità di interpretare nuovamente il capitano Jack Sparrow. Il produttore ha sottolineato: "Se gli piacerà la parte che è stata scritta, penso che lo farebbe. Si tratta tutto di quello che c'è sulla pagina, come sappiamo tutti".

Depp in Pirati dei Caraibi

Rimanendo sull'argomento ha quindi ribadito: "Si tratta di un reboot, ma se dipendesse da me, sarebbe nel cast. Lo adoro, è un buon amico. Lo considero un artista fantastico e ha un look unico".

Bruckheimer ha voluto ricordare: "Ha creato il capitano Jack. Quello non era tra le pagine, era lui che faceva un po' di Pepé la Puzzola e Keith Richards. Quella era la sua interpretazione di Jack Sparrow".

Il futuro della saga

Il produttore ha tuttavia frenato l'entusiasmo dei fan ricordando che si sta ancora lavorando al film e la sceneggiatura non è stata completata: "Non siamo ancora arrivati al risultato sperato, ma ci siamo vicini".

Pirati dei Caraibi è assente dalle sale cinematografiche dal 2017, anno in cui era arrivato nelle sale La vendetta di Salazar. La saga ha avuto come star, oltre a Depp, anche Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Negli ultimi anni si era parlato anche dello sviluppo di un progetto con star Margot Robbie, confermato anche dallo stesso Bruckheimer in più interviste, ma il film non è mai entrato in produzione.