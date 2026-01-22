Il creatore di Fortnite contro Gore Verbinski: "Gli artisti FX di Pirati dei Caraibi l'AI se la sognavano"

La replica di Epic Games, casa produttrice di Fortnite, all'attacco del regista di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski a Unreal Engine non è tardata ad arrivare. La tesi di Verbinski secondo cui Unreal Engine sarebbe responsabile della pessima resa della CGI nei film moderni è stata contestata duramente in una serie di dichiarazioni che hanno visto coinvolto il supervisore agli effetti visivi che ha lavorato ai primi tre film di Pirati dei Caraibi.

In un'intervista con ButWhyTho.net, a Verbinski è stato chiesto perché ritenesse che gli effetti visivi nei film si fossero impoveriti negli ultimi 15 anni, da quando lui ha diretto i primi tre film di Pirati dei Caraibi, noti per la presenza dell'acclamato personaggio in CGI Davy Jones.

In risposta alla domanda, Gore Verbinski ha sottolineato il lato negativo dell'IA attribuendo la colpa direttamente a Unreal Engine, il set di strumenti quasi onnipresente utilizzato dagli sviluppatori di videogiochi in tutto il mondo che ora ha una presenza crescente anche nella produzione cinematografica.

Johnny Depp in una scena de La maledizione della prima luna

L'accusa del regista di Pirati dei Caraibi

"Perchè la qualità della CGI è peggiorata? Penso che la risposta più semplice sia che avete visto Unreal Engine entrare nel panorama degli effetti visivi", ha esordito Verbinski. "C'era una divisione, con Unreal Engine che era molto efficace nei videogiochi, ma poi la gente ha iniziato a pensare che forse anche i film avrebbero potuto usare Unreal per gli effetti visivi. Quindi questo tipo di estetica videoludica è entrata nel mondo del cinema."

Verbinski ha continuato a discutere del declino dell'uso delle miniature fisiche rispetto alla CGI prima di criticare ulteriormente Unreal Engine per il suo rendering delle fonti di luce, che a suo dire creerebbe un effetto "valle perturbante".

"Non credo che reagisca alla luce nello stesso modo", ha detto. "Non credo che reagisca fondamentalmente allo stesso modo al substrato, alla dispersione e al modo in cui la luce colpisce la pelle e si riflette. Ecco perché si ottiene questa valle perturbante quando si tratta di animazione delle creature: molti passaggi intermedi vengono fatti per velocizzare l'animazione invece che farlo a mano".

Davy Jones, creatura realizzata in CGI

La risposta di Epic Games

Contattata da IGN, Epic Games ha replicato ai commenti di Verbinski con una dichiarazione del supervisore agli effetti speciali Pat Tubach, esperto del settore nonché collaboratore alla trilogia originale di Pirati dei Caraibi di Gore Verbinski.

"È inesatto per chiunque nel settore affermare che un solo strumento sia responsabile di alcuni problemi erroneamente percepiti nello stato degli effetti visivi e della computer grafica", ha dichiarato Tubach a IGN. "È vero che ci sono molte più persone che si dedicano alla computer grafica rispetto al passato, e questa portata comporta successi e fallimenti, ma l'estetica e l'artigianato provengono dagli artisti, non dal software".

"Unreal Engine viene utilizzato principalmente per la pre-visualizzazione, la produzione virtuale e, in alcuni casi, i pixel finali" ha proseguito. "Posso garantire che gli artisti che lavoravano a grandi film di effetti visivi di successo come Pirati dei Caraibi 10-15 anni fa potevano solo sognare di avere uno strumento potente come Unreal Engine sulla scrivania per aiutarli a portare a termine il lavoro - e io lo so bene: ero uno di loro!"

Pat Tubach ha lavorato come compositore digitale nel primo film di Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, come artista digitale nel sequel Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma e come supporto alla produzione per il capitolo conclusivo della trilogia Ai confini del mondo.