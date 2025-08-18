Pirati dei Caraibi 6, Orlando Bloom indica la strada per il successo assicurato: "Far tornare tutti quanti!"

Il futuro della saga di Pirati dei Caraibi è da anni avvolto da incertezze, ma l'interesse dei fan resta altissimo. Dopo che il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che la sceneggiatura di Pirati dei Caraibi 6 contiene già un ruolo scritto per Johnny Depp, ora anche Orlando Bloom ha detto la sua sul destino del franchise.

L'attore, che ha interpretato Will Turner in quattro film della serie, ha spiegato quanto sia importante non dimenticare la forza del cast originale, sostenendo che una vera rinascita della saga non possa prescindere da una reunion degli storici protagonisti.

Le dichiarazioni di Orlando Bloom sul futuro della saga

In occasione del Fan Expo di Chicago, Bloom ha rilasciato un'intervista a ScreenRant dove ha ricordato con affetto l'esperienza dei film originali e ha riflettuto sulla possibilità di tornare in un nuovo capitolo. "Quelle pellicole - ha spiegato - resistono alla prova del tempo perché rappresentano un'epoca cinematografica unica. Tornarci sarebbe naturale, se la sceneggiatura fosse all'altezza".

Johnny Depp in Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

L'attore ha chiarito come la scrittura sarà l'elemento centrale per decidere il futuro della saga, ma non ha nascosto il desiderio di vedere nuovamente insieme il gruppo che ha reso celebre il franchise. Secondo Bloom, il richiamo della nostalgia sarebbe la carta vincente per riportare il pubblico in sala: "Penso che la cosa migliore sarebbe rivedere tutti i protagonisti sullo schermo. Sarebbe un regalo per i fan che amano quei film ancora oggi".

Una riflessione sul cast storico

Bloom ha interpretato la trilogia originale al fianco di Johnny Depp, Keira Knightley e Geoffrey Rush, tornando anche per un cameo nel quinto capitolo, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar. Per lui, riunire quel nucleo storico potrebbe essere la scelta capace di riportare la saga ai fasti del passato, più di qualsiasi nuova formula narrativa. "Tutto dipende dalla scrittura - ha ribadito - ma un ritorno collettivo sarebbe il modo perfetto per onorare quella magia".

Orlando Bloom e Keira Knightley in Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Nonostante le dichiarazioni entusiaste, Bloom ha rivelato di non avere notizie concrete sulla nuova produzione e di non aver ancora letto nulla riguardo alla sceneggiatura definitiva. Il progetto, dopo anni di stop e voci contrastanti, rimane in una fase di sviluppo incerta. Tuttavia, le parole dell'attore hanno riacceso l'entusiasmo tra i fan, che vedono nella possibilità di una reunion il modo migliore per celebrare una delle saghe Disney più amate di sempre.