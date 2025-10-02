Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer conferma: "Il progetto con Margot Robbie non è stato abbandonato"

Da alcuni anni si parla della possibilità che venga realizzato un nuovo film della saga Pirati dei Caraibi che dovrebbe avere Margot Robbie come protagonista. Il produttore Jerry Bruckheimer ha ora condiviso qualche aggiornamento sul progetto, ancora in fase di sviluppo e mai arrivato alla fase delle riprese.

Nuovi film della saga

Jerry Bruckheimer, durante la conferenza TheGrill organizzata da TheWrap, ha ora rassicurato i fan sul film che avrebbe dovuto essere scritto da Christina Hodson: "Margot Robbie è ancora coinvolta".

Il produttore ha tuttavia ribadito che si è ancora lontani dal primo ciak del film di Pirati dei Caraibi tutto al femminile: "Stiamo lavorando a uno script. Se non abbiamo il film sulle pagine, non arriverà sullo schermo".

Dreamland: Margot Robbie in una sequenza

L'intenzione di realizzare un reboot

Bruckheimer, inoltre, ha confermato che la saga di Pirati dei Caraibi dovrebbe avere inoltre il suo sesto capitolo, ideato come un reboot: "A un certo punto avevamo due script, e poi uno è stato in un certo senso scartato, e abbiamo proseguito con l'altro".

Ted Elliot ha collaborato alla stesura della sceneggiatura del sesto film, dopo aver aiutato a scrivere i primi quattro capitoli della storia: "Ci ha lavorato e poi abbiamo coinvolto un'altra persona per riempire i vuoti". Il franchise, secondo Jerry Bruckheimer, è tuttavia particolarmente complicato da espandere: "Quel mondo è così cool e specifico. Devi semplicemente trovare il modo giusto per entrarci".

I fan delle avventure del capitano Jack Sparrow, l'iconico personaggio interpretato da Johnny Depp, dovranno quindi attendere ancora prima di scoprire se il pirata sarà coinvolto nel possibile reboot. Bruckheimer, in passato, aveva ammesso che spera di coinvolgere nuovamente l'attore, ma per ora non c'è alcun progetto concreto.