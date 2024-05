Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer fa chiarezza sui progetti in fase di sviluppo

Jerry Bruckheimer ha fatto un po' di chiarezza sui progetti riguardanti la saga di Pirati dei Caraibi, spiegando che film sono in fase di sviluppo.

Il produttore ha risposto ad alcune domande del magazine Entertainment Weekly, sottolineando che lo studio non sta valutando solo un possibile lungometraggio.

Le spiegazioni del produttore

Bruckheimer ha spiegato che attualmente si è al lavoro su due film della saga Pirati dei Caraibi: un reboot con un cast totalmente nuovo e un altro lungometraggio con una protagonista femminile in cui è coinvolta Margot Robbie.

Il produttore ha confermato: "Si tratta di due diversi film. Speriamo di realizzarli entrambi e penso che la Disney sia d'accordo e vogliano realmente realizzare anche quello con Margot".

Il reboot sta venendo scritto da Jeff Nathanson, dopo che Craig Mazin (creatore di The Last Of Us) aveva lavorato a una storia insieme allo sceneggiatore Ted Elliot, mentre quello al femminile è firmato da Christina Hodson.

Un reboot quasi delineato

Mazin aveva recentemente dichiarato che lo script che aveva sviluppato era "davvero strano" e sembrava fosse piaciuto alla Disney.

Nathason, secondo Bruckheimer, ha trovato però l'approccio giusto: "Ha ideato un fantastico terzo atto. Dobbiamo semplicemente ripulire il primo e il secondo e avremo raggiunto il risultato. Ma ha scritto un grandioso, grandioso terzo atto".

Il produttore non ha invece condiviso ulteriori dettagli riguardanti lo spinoff con star Margot Robbie e bisognerà attendere per scoprire se verrà realizzato e in che modo.