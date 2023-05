Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo su Italia 1: trama e cast del film con Johnny Depp di stasera

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: cast e trama del film con Johnny Depp.

Stasera 17 maggio in prima serata Italia 1 manda in onda Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, un film statunitense del 2007 diretto da Gore Verbinski. Questa avventura cinematografica vede come protagonista Johnny Depp nel ruolo principale. La sceneggiatura del film è stata curata da Ted Elliott e Terry Rossio.. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Geoffrey Rush con Johnny Depp e Chow Yun-Fat in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: Trama

Anche nel terzo capitolo della saga Will Turner ed Elizabeth Swann devono arrivare fino ai confini del mondo per salvare il capitano Jack Sparrow, intrappolato nello scrigno del terribile Davy Jones dopo il suo incontro con il mostruoso Kraken. Intanto, Lord Beckett, della Compagnia delle Indie Orientali, è riuscito a impossessarsi del veliero fantasma l'Olandese Volante e minaccia di distruggere ogni nave pirata che incontra lungo i Sette Mari. Ad aiutare Will ed Elizabeth una vecchia conoscenza.

Keira Knightley e Johnny Depp in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: Curiosità

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 23 Maggio 2007, distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia. Le riprese del film si sono svolte dal 3 Agosto 2006 al 12 Dicembre 2006 alle Bahamas e negli Stati Uniti.

Keira Knightley e Chow Yun-Fat in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Il film è il terzo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi ed è stato girato insieme al secondo lungometraggio della serie, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma.

La pellicola ha ottenuto due nomination agli Oscar 2008: Miglior trucco a Ve Neill e Martin e migliori effetti speciali a John Knoll, Hal T. Hickel, Charles Gibson e John Frazier

Geoffrey Rush e Johnny Depp in una scena di Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. La nostra recensione di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo.

Geoffrey Rus, Johnny Depp e Keira Knightley in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: Interpreti e personaggi