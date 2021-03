Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: la geniale camminata "ubriaca" di Jack Sparrow

La tipica camminata fuori controllo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, che gli fa guadagnare la reputazione di essere costantemente ubriaco, in realtà nasconde un geniale segreto: la spavalderia "ubriaca" di Sparrow non implica una sola goccia di rum, essa è in realtà dovuta ad un altro suo grande amore, quello per il mare.

Geoffrey Rush con Johnny Depp e Chow Yun-Fat in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Sebbene sia difficile immaginare che Sparrow sia diverso dall'affascinante e poco raccomandabile antieroe dei Pirati dei Caraibi, molta dell'eccentricità di Jack è dovuta all'interpretazione di Johnny Depp, responsabile di aver letteralmente plasmato il personaggio rendendolo molto diverso da come era nella sceneggiatura originale de La maledizione della prima luna.

In un'intervista di Collider, Depp ha descritto in dettaglio alcune delle prime intuizioni che ha avuto a proposito di capitan Jack, lampadine che si sono accese all'interno di una sauna ad altissime temperature. Dopo aver sperimentato gli effetti del calore estremo della sauna sulla sua mente e sul suo corpo, Depp ha pensato: il cervello di Sparrow dovrebbe essere "bollito" considerando tutto il tempo che ha passato sotto il sole a bordo di una nave.

Geoffrey Rus, Johnny Depp e Keira Knightley in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

A causa di questi effetti fisici, secondo Johnny, il pirata sarebbe dovuto essere in grado di camminare perfettamente su una nave, acquisendo la celebre "camminata ubriaca" soltanto sulla terra ferma. Depp ha raccontato che la camminata di Jack è stata criticata perché effeminata e non andava giù ad una produttrice della Disney, che pensava che potesse distogliere l'attenzione del pubblico.