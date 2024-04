Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano elimina un corteggiatore e lascia lo studio'

Oggi 22 aprile negli studi del dating show di Maria De Filippi sono state registrate nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane: ecco cosa è successo.

Nella puntata registrata oggi, lunedì 22 Aprile 2024, presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, il Trono Classico è stato al centro di un clamoroso colpo di scena: Ida ha mandato a casa uno dei suoi corteggiatori e poi ha abbandonato lo studio. Le anticipazioni, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Ida potrebbe abbandonare il trono

Trono Classico dedicato a Ida Platano e i conflitti nel Trono Over

Durante la registrazione, il segmento del Trono Classico è stato interamente dedicato a Ida Platano. Daniele Paudice non era presente in studio e non si è discusso di lui. Maria De Filippi ha fatto un riassunto della registrazione precedente, rivelando che la segnalazione su Mario Cusitore era vera al 100%: lo speaker era stato visto all'esterno di un B&B con una ragazza.

Ida è entrata nel parterre visibilmente arrabbiata. Mario, che in precedenza aveva negato, ha ammesso di aver incontrato questa ragazza, ma ha sostenuto che tra loro non è accaduto nulla. Si è scoperto che la donna con cui si è incontrato lo speaker radiofonico faceva parte del programma e corteggiava Alessandro.

Mario è stato eliminato

È nato un acceso confronto tra la tronista e il corteggiatore, con l'intervento di Gianni e Tina contro lo speaker radiofonico. Alla fine del litigio, Ida ha eliminato Mario e ha deciso di lasciare lo studio. Nella prossima registrazione scopriremo quali saranno le sue decisioni.

Nel Trono Over, il cavaliere Cristiano si è seduto al centro dello studio con Asmaa e altre due donne. Dopo un litigio, tutte e tre le dame hanno interrotto la conoscenza con lui.

Barbara ha discusso ancora con Ernesto

Ernesto sta conoscendo una nuova dama e tutto sembra procedere bene. Durante la seduta, è intervenuta Barbara, che ha discusso con il cavaliere accusandolo di aver fatto una storia su Instagram riferita a lei. Ci sono stati anche dissidi tra Cristina e Barbara. Per Gemma è sceso un nuovo corteggiatore, che la dama ha deciso di tenere.