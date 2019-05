Pirati dei Caraibi 6, al via la petizione per riavere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow

Su Change.org i fan lanciano petizioni per riavere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6.

I fan di Johnny Depp hanno lanciato una petizione rivolta a Disney per riavere l'attore nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6. Il reboot della saga piratesca è attualmente in lavorazione presso Disney, ma sono in molti a non accettare un futuro capitolo del fortunato franchise privo di Johnny Depp.

Dopo le accuse di violenza mosse dall'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard , Disney ha pensato bene di rescindere il contratto con Depp tanto più che l'ultimo capitolo della saga piratesca, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, aveva incassato meno delle aspettative (qui potete leggere la nostra recensione di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar). Nel corso di una causa giudiziaria senza esclusione di colpi, Johnny Depp ha accusato Amber Heard di avergli fatto perdere il ruolo di Jack Sparrow, ma adesso in suo soccorso arrivano i fan.

Su Change.org sono state lanciate varie petizioni per chiedere a Disney di riassumere Depp nel ruolo di Capitan Jack Sparrow nel franchise dei Pirati dei Caraibi. La prima petizione, creata dall'utente Femke, chiede: "Voglio avere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow perché ha reso i film divertentissimi e non riesco a pensare a Pirati dei Caraibi 6 senza Johnny Depp."

Al momento il reboot di Pirati dei Caraibi è a rischio dopo l'abbandono degli sceneggiatori scelti per occuparsi del progetto, gli autori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick. Forse solo il ritorno di Johnny Depp potrebbe far ripartire una produzione che, per dirla in gergo marinaresco, sta imbarcando acqua da tutte le parti.