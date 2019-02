Pirati dei Caraibi, reboot a rischio dopo l'addio dei due sceneggiatori!

Francesco Bellu

Il reboot de I pirati dei Caraibi rischia di arenarsi prima di aver lasciato gli ormeggi. Secondo quanto ha riportato Deadline, infatti, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno abbandonato ufficialmente il progetto, lasciandolo in una posizione piuttosto complicata e con il rischio concreto che questa mossa possa dare il colpo definitivo ad una produzione avviata con molte perplessità.

Già, perché il rifacimento de La maledizione della prima luna sarebbe partito senza il suo 'pezzo' da novanta, ovvero Johnny Depp che, con il suo Jack Sparrow, aveva reso popolarissima la saga di filibustieri targata Disney. I fan non l'avevano presa per niente bene e, onestamente, è veramente difficile immaginare un nuovo film di questo genere senza la sua iconica presenza. Nonostante ciò, la casa di Topolino, forte anche di un incasso complessivo di 4 miliardi di dollari dell'intero franchising, aveva tirato dritto per la sua rotta, imbarcando il duo di sceneggiatori, Rhett Reese e Paul Wernick, che aveva dato vita a film come molto apprezzati come Deadpool e Benvenuti a Zombieland.

Sulla carta, il loro stile di scrittura innovativo e capace di rivoluzionare in modo anarchico il cinema di cassetta avrebbe sicuramente dato una ventata d'aria fresca ad una saga che negli anni, nonostante gli ottimi guadagni generali, era calata paurosamente in termini anche di qualità, segnando il punto più basso proprio con l'ultimo film - I pirati dei Caraibi e la vendetta di Salazar - nonostante la presenza di un Javier Bardem nei panni di un istrionico cattivo. L'addio di Reese e Wenick è stato apparentemente incassato dallo studios con stile, anche se non è ancora chiaro come si evolveranno gli eventi. A fronte della previsione più catastrofica - l'arresto definitivo del film - c'è chi, tra gli addetti ai lavori, mantiene comunque un atteggiamento positivo e pensa che sia già partita la ricerca di nuovi autori per la stesura dello script. Non resta che aspettare i prossimi sviluppi, anche perché fino ad ora dalla Disney non è arrivato nessun commento ufficiale sulla vicenda.