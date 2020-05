Pirati dei Caraibi 6, Jerry Bruckheimer: "Johnny Depp? Ancora non sappiamo quale ruolo avrà"

Il produttore di Pirati dei Caraibi 6, Jerry Bruckheimer, parla per la prima volta del possibile ritorno di Johnny Depp nel franchise ammettendo di non sapere ancora quale ruolo affidargli.

I rumor sul ritorno di Johnny Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi continuano a seguirsi da mesi. Dopo che l'attore si è difeso dalle accuse di violenza mossegli dall'ex moglie Amber Heard partendo al contrattacco co una causa legale, anche Disney starebbe rivedendo le sue posizioni sul licenziamento dell'attore. Dopotutto Jack Sparrow potrebbe ancora avere un ruolo nel reboot di Pirati dei Caraibi. Sì, ma quale?

Il produttore della saga Jerry Bruckheimer ha parlato apertamente dell'ipotesi nel corso di un'intervista a Collider dichiarando:

"Stiamo sviluppando la storia proprio in questo periodo, al momento non sono scuro di quale potrebbe essere il ruolo di Johnny. Vedremo".

Secondo le prime anticipazioni Pirati dei Caraibi 6, da tempo in pre-produzione, potrebbe vedere l'arrivo di una protagonista femminile. La prima scelta dello studio sarebbe l'inglese Karen Gillan, volto noto allo studio visto che interpreta Nebula nell'MCU, che potrebbe interpretare Redd, piratessa ben nota ai frequentatori dei parchi tematici Disney. Come ammette Jerry Bruckheimer, questo non significa che Johnny Depp sarà tagliato fuori del tutto dalla saga. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la sorte di Capitan Jack Sparrow.