Pinocchio: Robert Zemeckis sarà il regista del nuovo live-action Disney?

Potrebbe essere Robert Zemeckis il regista in trattative con Disney per dirigere Pinocchio nella sua versione live-action, in base a un rumor riportato da Variety.

Robert Zemeckis potrebbe essere il regista che dirigerà Pinocchio, il remake live-action di un altro classico Disney. Il rumor è stato riportato da Variety, che parla di trattative appena iniziate tra la major e il regista di film cult come Chi ha incastrato Roger Rabbit e la trilogia di Ritorno al futuro.

Prodotto da Andrew Miano e Chris Weitz, anche autore della sceneggiatura, Pinocchio, all'inizio del 2019, sembrava dover portare la firma di Paul King, regista di Paddington, che ha però improvvisamente lasciato il progetto, apparentemente per motivi personali. Si è defilato anche David Heyman, famoso per aver prodotto tutti i film della saga di Harry Potter.

Il coinvolgimento di Robert Zemeckis, a quanto pare, sarebbe cominciato durante l'estate, mentre stava ancora lavorando a The Witches, la commedia dark prodotta da Warner Bros. con Anne Hathaway e Octavia Spencer.

Con il film in post-produzione, pare che solo ora Zemeckis abbia finalmente cominciato a pensare alla sua prossima regia, e Pinocchio sarebbe in cima alla lista. Qualora il suo nome venisse confermato, comincerà subito la fase di casting. A tal proposito, si era parlato insistentemente di Tom Hanks (che Robert Zemeckis ha già diretto in Forrest Gump, Cast Away e Polar Express) per il ruolo di Geppetto, ma sembra che la Disney abbia definitivamente abbandonato l'idea.

A dicembre 2019, intanto, arriverà nelle sale un altro Pinocchio, quello di Matteo Garrone, con Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Marcello Fonte.