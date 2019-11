Pinocchio: il nuovo poster condiviso da Matteo Garrone su Facebook

Pinocchio, un poster del film di Matteo Garrone

Il nuovo poster di Pinocchio, condiviso direttamente dal regista Matteo Garrone attraverso il suo account Facebook, è esattamente ciò che ci si aspetta dal suo nuovo film, perchè recupera l'atmosfera sognante propria della favola.

Se il poster precedente di Pinocchio si concentrava sulla nascita del burattino di legno, con la coppia formata da "papà" Geppetto (Roberto Benigni) e Pinocchio (Federico Ielapi) intento a guardarsi allo specchio e con il naso ancora di dimensioni accettabili, il nuovo manifesto è invece tutto dedicato al burattino, ritratto evidentemente in fase di "bugia avanzata" viste le dimensioni del celebre naso di legno, spia di menzogne. Pinocchio, però, sembra già sulla via della redenzione e della presa di coscienza, in fin dei conti: come mai? I suoi amici uccellini sembrano pronti, picchiettando, a restituirgli il naso con cui Geppetto l'ha plasmato.

Pinocchio, oltre ai due protagonisti già citati, vedrà schierato un cast incredibile nel panorama cinematografico italiano: ci sarà Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli del Gatto e la Volpe, Marcello Fonte sarà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio Lucignolo, Davide Marotta il Grillo parlante, Paolo Graziosi Mastro Ciliegia ed Enzo Vetrano Faina. Matilda De Angelis, chiamata a interpretare la Fata Turchina, è stata costretta a rinunciare per l'accavallarsi di alcuni impegni lavorativi. Pinocchio, diretto da Matteo Garrone, è una coproduzione internazionale Italia-Francia ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.