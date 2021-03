PGA Awards 2021: Nomadland è il miglior film

Nomadland si conferma il favorito agli Oscar conquistando il PGA Award 2021 come miglior film insieme a Soul nella categoria animazione, per la tv premi a The Crown 4 e La regina degli scacchi.

I PGA Awards 2021 premiano Nomadland come miglior film dell'anno. La via agli Oscar del film diretto da Chloe Zhao e interpretato da Frances McDormand sembra davvero spianata.

Nomadland: Francis McDormand durante una scena del film

Nomadland ha battuto rivali quali orat Subsequent Moviefilm, Judas and the Black Messiah, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, Minari, One Night in Miami, Promising Young Woman, Sound of Metal e Il processo ai Chicago 7 e punta a diventare il 22° film in 32 anni a conquistare il PGA e l'Oscar come miglior film. Lo scorso anno a conquistare il PGA era stato 1917, battuto da Parasite agli Oscar.

Nelle altre categorie, il film Pixar Soul è stato eletto miglior film d'animazione dell'anno mentre il film Netflix My Octopus Teacher è stato eletto miglior documentario.

Nel settore tv, la quarta stagione di The Crown ha conquistato il Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television - Drama e La regina degli scacchi è risultata la miglior miniserie dell'anno. Ecco la lista dei vincitori ai PGA Awards 2021:

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

Nomadland Producers: Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, Chloé Zhao

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television - Drama

The Crown (Season 4) Producers: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Stephen Daldry, Andy Harries, Benjamin Caron, Matthew Byam Shaw, Robert Fox, Michael Casey, Andy Stebbing, Martin Harrison, Oona O'Beirn

Outstanding Producer of Non-Fiction Television

The Last Dance (Season 1) Producers: (Eligibility determination Pending)

Outstanding Producer of Limited Series Television

The Queen's Gambit Producers: William Horberg, Allan Scott, Scott Frank, Marcus Loges, Mick Aniceto

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

Hamilton Producers: Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

Soul Producer: Dana Murray

Outstanding Producer of Live Entertainment & Talk Television

Last Week Tonight with John Oliver (Season 7) Producers: (Eligibility determination pending)

Outstanding Producer of Documentary Motion Pictures

My Octopus Teacher

Outstanding Producer of Game & Competition Television

RuPaul's Drag Race (Season 12) Producers: (Eligibility determination pending)

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television - Comedy

Schitt's Creek (Season 6) Producers: Eugene Levy, Daniel Levy, Andrew Barnsley, Fred Levy, David West Read, Ben Feigin, Michael Short, Kurt Smeaton, Kosta Orfanidis

Outstanding Sports Program

Defying Gravity: The Untold Story of Women's Gymnastics (Season 1)

Innovation Award

BRCvr

Outstanding Short Form Program

Carpool Karaoke: The Series (Season 3)

Outstanding Children's Program

The Power of We: A Sesame Street Special

Charles Fitzsimons Award

Vance Van Petten

PGA/UCLA Vision Award

Stephanie Allain