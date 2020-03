Peter Pan, la figlia di Milla Jovovich sarà Wendy nel live action del classico Disney

Sarà Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson, ad interpretare Wendy nella versione in live action di Peter Pan. A dividere lo schermo con lei, nel ruolo dell'eterno bambino dell'Isola che non c'è, sarà Alexander Molony. A rivelarlo in esclusiva è Variety che conferma anche che alla regia è stato assoldato David Lowery, il quale ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks. Il classico animato del 1953 è tutt'ora uno dei più amati della casa di Topolino e fino ad ora non ha trovato, sul grande schermo, nessun rifacimento che possa tenergli testa. Nemmeno Hook di Steven Spielberg che, all'epoca in cui uscì si rivelò uno dei flop più cocenti del Re Mida di Hollywood.

Sebbene in precedenza si sia ipotizzato un'uscita del film direttamente sulla piattaforma Disney +, come Lilli e il vagabondo, pare ora invece che si stia puntando alle sale. Il titolo dovrebbe essere Peter Pan & Wendy e si pensa che possa diventare uno dei titoli di punta della prossima stagione. I vari rifacimenti live hanno fino ad ora permesso allo studios di Burbank di incassare cifre da capogiro: sia Aladdin di Guy Ritchie che Il Re Leone hanno raggiunto il miliardo di dollari a livello globale anche se ora c'è l'incognita Mulan, in uscita per il 27 di questo mese. I dubbi riguardano non tanto se possa o meno funzionare, ma sono legati all'emergenza coronavirus che ha portato alla chiusura di tutte le sale sia in Cina, dove la storia è un vero e proprio classico tradizionale, sia in alcuni paesi europei, compresa l'Italia. C'è quindi la possibilità che possa essere posticipato.

Per Ever Anderson si tratta di un momento d'oro: vedremo la giovanissima attrice nei panni della versione più giovane di Natasha Romanoff in Black Widow ed in passato aveva impersonato, sempre in versione giovanile, sua madre, Milla Jovovich, in Resident Evil - The Final Chapter. Per Alexander Molony è invece il ruolo più importante preso sino ad ora. In passato lo si era visto infatti nella serie Sky One, The Reluctant Landlord, e in Claude per Disney Junior.