Peter Pan & Wendy: il regista si è ispirato a Scorsese e Tarkovskij

David Lowery ha svelato le sue principali fonti di ispirazione per la realizzazione dell'ultimo remake in live-action Disney.

Per la regia del suo secondo remake in live-action Disney, Peter Pan & Wendy, David Lowery ha citato registi importanti come Martin Scorsese e Andrei Tarkovsky tra le sue principali fonti di ispirazione.

Dopo aver diretto alcuni dei migliori film indie dell'ultimo decennio come A Ghost Story e Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Lowery ha collaborato con Disney una prima volta per il remake in live-action de Il drago invisibile, tornando quest'anno con Peter Pan & Wendy, che ha debuttato venerdì scorso direttamente su Disney+.

In una nuova intervista al New York Times, Lowery ha parlato dei film che hanno influenzato

questo suo ultimo lavoro. citando film come Lo specchio di Andrei Tarkovsky. Ha spiegato che le scene che servivano a introdurre Peter Pan e Trilli, in cui cospargono di polvere magica i bambini Darling addormentati, sono state ispirate da alcune riprese di levitazione contenute nel celebre film del regista russo.

Peter Pan & Wendy, Jude Law ha regalato gelati ai giovani protagonisti per scusarsi della sua "cattiveria"

Inoltre, Lowery ha ammesso di essersi ispirato anche ad alcuni film più moderni, tra cui Gangs of New York di Martin Scorsese. Ha dichiarato, infatti, che il brutale cattivo Bill il Macellaio di Daniel Day-Lewis è stato di enorme ispirazione per modellare il Capitan Uncino di Jude Law, anche per i baffi che Day-Lewis portava.

"Quello è diventato il Capitan Uncino che avevo in mente mentre scrivevo la sceneggiatura", ha detto Lowery.

