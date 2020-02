Peter Pan and Wendy: Joaquin Phoenix sarà Capitan Uncino nel reboot Disney?

Joaquin Phoenix sarebbe la prima scelta per il ruolo del villain Capitan Uncino in Peter Pan and Wendy, reboot Disney della fiaba di Peter Pan che potrebbe approdare su Disney+.

Dopo la follia di Joker, Joaquin Phoenix potrebbe approdare a un altro tipo di villain: secondo un rumor Disney vorrebbe affidare all'attore il ruolo di Capitan Uncino nel reboot di Peter Pan intitolato Peter Pan and Wendy.

A dare la notizia, tutta da confermare, è il sito web The Illuminerdi, secondo cui Disney avrebbe già fatto la sua offerta a Phoenix. L'attore potrebbe dunque affiancare Margot Robbie che, a quanto pare, sarebbe la prima scelta per il ruolo di Campanellino. Pare che il reboot di Peter Pan potrebbe finire su Disney+, per il momento è stata anticipata la presenza nel film di Capitan Uncino e del suo braccio destro Smee. Ecco la descrizione dei personaggi:

Capitan Uncino: spadaccino folle, drammatico e pericoloso che va in cerca di vendetta nei confronti di Peter Pan, colpevole di avergli tagliato una mano gettata in pasto a un coccodrillo. Quando Uncino prende in ostaggio i fratelli di Wendy, John e Michael, li userà come esca per catturare Peter Pan.

Smee: paffuto brutto ceffo con un gran barba grigia, Smee è il braccio destro e servitore di Capitan Uncino e farebbe qualsiasi cosa per compiacere il suo capitano.

Domenica notte scopriremo se Joaquin Phoenix riuscirà a portare a casa l'Oscar come miglior attore per il ruolo di Arthur Fleck in Joker, candidato a 11 Oscar. In attesa della cerimonia di consegna degli Academy Awards, Joker tornerà al cinema dal 6 febbraio.