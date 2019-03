Pet Sematary: un nuovo teaser svela le lapidi citate nel romanzo di Stephen King

Un nuovo teaser trailer di Pet Sematary svelerebbe le lugubri lapidi citate nel romanzo di Stephen King. Il teaser non è stato ancora diffuso, ma il team di Entertainment Weekly ha potuto vederlo durante la set visit dell'horror e ha descritto con precisione le scritte, con tanto di errori di ortografia, riportate nel romanzo di Stephen King, nelle scene in cui viene descritto il cimitero degli animali in cui i bambini del vicinato usavano seppellire i loro amici defunti.

I fedeli lettori di Stephen King ricorderanno le lapidi "Trixie, Kilt In the Road" o "Hannah, the best dog that ever lived" a cui, nel reboot di Pet Sematary si aggiungerà anche "Smucky the Cat - He Was Obediant", vero nome del gattino della figlia di Stephen King, schiacciato da un'auto su una strada di campagna. in attesa di poter vedere il teaser, le lapidi in questione sono visibili nelle seguenti foto diffuse in rete.

Pet Sematary vede protagonista il dottor Louis Creed, che insieme a sua moglie, i suoi due figli, i piccoli Ellie e Gage e il gatto Winston Church, detto Church, si trasferisce per motivi di lavoro da Boston al Maine. Nei pressi della nuova casa, situata in una località di campagna, c'è un cimitero per animali domestici che confina con un misterioso terreno sacro agli indiani.

Quando una tragedia improvvisa colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, portandolo a commettere azioni che scateneranno malefiche conseguenze. Qui potete leggere le prime anticipazioni sul nuovo Pet Sematary.

Fanno parte del cast del film Jason Clarke nei panni del dottor Creed, John Lithgow in quelli dell'anziano vicino di casa, il signor Jud Crandall, Amy Seimetz interpreta la tormentata moglie di Creed, Rachel, mentre ad Obssa Ahmed è affidato il ruolo-chiave di Victor Pascow.

Dal romanzo di King era stato già realizzato un adattamento nel 1989, Cimitero vivente, che aveva dato vita anche ad un sequel.

L'uscita italia di Pet Sematary è fissata per il 9 Maggio.

