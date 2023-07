Pet Sematary: Bloodlines, prime immagini e data d'uscita del prequel di Stephen King

Paramount+ ha svelato le prime immagini ufficiali e la data di uscita di Pet Sematary: Bloodlines, l'opera di Stephen King autoproclamatasi la più spaventosa di tutti i tempi.

Il film, opera prima della sceneggiatrice Lindsey Beer, è un prequel di Cimitero vivente di King e si basa su un capitolo inedito dello scrittore di It. L'autore lo ha definito la sua opera più spaventosa e arriverà su Paramount+ il 6 ottobre prossimo.

La storia segue un giovane Jud Crandall nel 1969, che sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale, ma presto scopre sinistri segreti sepolti al suo interno ed è costretto a confrontarsi con un'oscura storia familiare che lo terrà per sempre legato alla città. Insieme, Jud e i suoi amici d'infanzia devono combattere un antico male che ha attanagliato Ludlow fin dalla sua fondazione e che, una volta portato alla luce, ha il potere di distruggere tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Pet Sematary: Bloodlines è interpretato da Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs) e Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country), oltre a Pam Grier e David Duchovny.

Il film è diretto da Beer e sceneggiato da Beer e Jeff Buhler. I produttori sono Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.