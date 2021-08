Pet Sematary: Henry Thomas nel cast del film prequel

Il film prequel di Pet Sematary avrà tra i suoi protagonisti anche Henry Thomas e Samantha Mathis.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Stephen King e, per ora, non sono stati diffusi i dettagli riguardanti i personaggi e la trama del progetto che verrà prodotto per Paramount+.

Le riprese del lungometraggio, che racconterà racconterà le origini della storia raccontata in Pet Sematary, sono attualmente in corso. Nel romanzo, e film, si raccontava la storia del Dottor Louis Creed e della sua famiglia che venivano travolti da una tragedia dopo essersi trasferiti a Ludlow, nel Maine. L'uomo scopre però l'esistenza di un particolare luogo che ha il poter di far tornare in vita i morti. Henry Thomas ha recentemente recitato nella serie Hill House, mentre Samantha Mathis ha fatto parte del cast di Billions. I due entrano a far parte di un cast che comprende già Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LeBlanc, e Pam Grier.

La regia sarà curata da Lindsey Beer, che in precedenza ha firmato la sceneggiatura di Sierra Burgess Is a Loser e che ha creato la serie The Magic Order.

Lo script del prequel di Pet Sematary sarà firmato da Jeff Buhler. Tra i produttori ci saranno Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.