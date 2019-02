Pet Sematary: il secondo trailer del film tratto da Stephen King è da brividi

Pet Sematary è uno dei romanzi più cupi e inquietanti di Stephen King e il secondo trailer del film diretto dai registi Kevin Kölsch e Dennis Widmyer sembra riprenderne le stesse atmosfere, anche se con qualche (apparente) variazione.

La trama di Pet Sematary vede protagonista il dottor Louis Creed, che insieme a sua moglie e i suoi due figli, i piccoli Ellie e Gage e il gatto Winston Church, detto Church, si trasferisce per motivi di lavoro da Boston al Maine. Nei pressi della nuova casa, situata in una località di campagna, c'è un cimitero per animali domestici che confina con un misterioso terreno sacro agli indiani.

Il nuovo trailer del film svela alcune (forse troppe) situazioni chiave del romanzo, che il fedele lettore di Stephen King riconoscerà immediatamente. Chi ha già letto il romanzo però, non potrà fare a meno di notare che alcune situazioni del trailer sembrano essere molto diverse da quelle del libro, ma che si tratti di una scelta dei registi o di un trailer montato in maniera volutamente fuorviante, lo scopriremo solo quando il film arriverà in sala.

Fanno parte del cast del film Jason Clarke nei panni del dottor Creed, John Lithgow in quelli dell'anziano vicino di casa, il signor Jud Crandall, Amy Seimetz interpreta la tormentata moglie di Creed, Rachel, mentre ad Obssa Ahmed è affidato il ruolo-chiave di Victor Pascow.

Dal romanzo di King era stato già realizzato un adattamento nel 1989, Cimitero vivente, che aveva avuto anche un seguito.