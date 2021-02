Stephen King: Pet Sematary, un prequel in arrivo su Paramount+, Il viaggio diventa una serie tv MRC

Non si fermano gli adattamenti dal mastodontico corpus di opere di Stephen King: Paramount+ ha annunciato un nuovo adattamento del classico Pet Sematary, MRC Television prepara una serie tv tratta dal racconto Il viaggio (The Jaunt).

Stephen King in una scena di 'Cimitero vivente' di Mary Lambert.

Tra gli annunci più intriganti dei nuovi contenuti di Paramount+ spicca un nuovo film su Pet Sematary, una storia delle origini che sarà prodotta da Lorenzo di Bonaventura.

A scrivere il film sarà Jeff Buhler, autore del reboot del 2019, Pet Sematary. Al momento non si hanno dettagli del plot che dovrebbe svelare l'origine del cimitero maledetto al centro del romanzo di Stephen King.

L'originale Cimitero vivente, diretto da Mary Lambert nel 1989, ha avuto un sequel nel 1992, Cimitero vivente 2. Il reboot del 201o ha incassato 113 milioni al box office a fronte di un budget di soli 21 milioni rivelandosi un successo.

Ma c'è un altro progetto ispirato a Stephen King appena annunciato. Si tratta di una serie tv prodotta da MRC Television e firmata dal co-creatore di Fear the Walking Dead, Dave Erickson. La serie porterà sullo schermo Il viaggio (The Jaunt), racconto di King del 1981 pubblicato nel Twilight Zone Magazine. Il viaggio esplora un futuro in cui il teleportato è diventato la normalità anche se questa misteriosa tecnologia riserva ancora delle insidie.

