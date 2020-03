Perry Mason e The Undoing nel promo della HBO dedicato alla stagione 2020

HBO ha condiviso un promo della stagione 2020 in cui sono presenti anche progetti attesi come Perry Mason e The Undoing.

HBO ha condiviso un promo dedicato alla sua programmazione del 2020 in cui appaiono anche alcune immagini in anteprima tratte da titoli molto attesi come The Undoing e Perry Mason.

Il filmato ricorda i tanti titoli in arrivo sulla tv via cavo, spaziando tra serie tv e film per il piccolo schermo.

Dopo delle scene tratte da Westworld e The Plot Against America, che hanno debuttato negli ultimi giorni su HBO, il video promozionale mostra delle brevi sequenze tratte da The Undoing con star Nicole Kidman e Hugh Jackman, Bad Education con Hugh Jackman, e Perry Mason che segna il ritorno di Matthew Rhys sul piccolo schermo dopo il successo di The Americans.

Spazio poi ad altre due star del piccolo e grande schermo: Mark Ruffalo in I Know This Mmuch is True e a Jude Law nell'attesa The Third Day.

Tra i ritorni non possono mancare Succession ed Euphoria, Barry e Insecure, mentre gli spettatori possono vedere solo pochissime immagini di Lovecraft Country, Run e We are Who We Are.

The Undoing sarà prodotta da David E. Kelley, impegnato anche come showrunner, in collaborazione con Nicole Kidman, Per Saari e Bruna Papandrea. Lo show racconterà la storia della terapista Grace Sachs che sta per pubblicare un libro, ha un matrimonio felice e un figlio che frequenta una scuola privata prestigiosa a New York. Il suo equilibrio viene però spezzato da una morte violenta e dalla scomparsa del marito che portano alla luce un'incredibile catena di rivelazioni terribili e inaspettate. La donna deve affrontare il disastro e l'opinione pubblica, rendendosi conto che non è riuscita a mettere in pratica tutto quello che ha provato a insegnare agli altri. Grace deve quindi fare a pezzi la propria vita e crearne una nuova.

La nuova versione del personaggio di Perry Mason, invece, viene descritta come alle prese con un periodo complicato della propria vita e al lavoro come investigatore privato. L'uomo viene inoltre tormentato da quanto ha vissuto in Francia durante la guerra e sta soffrendo dopo la fine del suo matrimonio. Alla regia delle puntate della serie ci sarà Tim Van Patten che in passato ha già collaborato con HBO firmando alcuni episodi de Il Trono di Spade e I Soprano.

Lo show sarà prodotto da Robert Downey Jr., che inizialmente avrebbe dovuto essere il protagonista del progetto, e da sua moglie Susan Downey tramite la loro casa di produzione Team Downey.