Matilda De Angelis e i consigli di Nicole Kidman per le scene di nudo

Matilda De Angelis, tra i protagonisti di The Undoing, ha parlato dei consigli che le hanno dato Nicole Kidman e Hugh Grant per sentirsi più a suo agio sul set della serie tv mentre girava le scene di nudo.

The Undoing: Nicole Kidman e Matilda De Angelis si baciano in una scena

Trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti a fine ottobre, The Undoing - Le verità non dette si prepara ad esordire in Italia l'8 gennaio 2021 su Sky Atlantic. L'opera scritta da David E. Kelley (Big Little Lies) e diretta da Susanne Bier (The Night Manager) vede protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant, a cui si aggiunge anche Matilda De Angelis. Proprio l'attrice italiana è l'interprete di Elena Alves, personaggio che si ritrova coinvolta in un legame intimo con Grace (Kidman) e Jonathan (Grant) e che, in una determinata scena dello show, si presenta completamente nuda al cospetto dell'altra donna nello spogliatoio della palestra. De Angelis ha quindi ammesso di essersi inizialmente sentita turbata dalla scena, raccontando però di come Nicole Kidman le abbia dato saggi consigli a riguardo e di come Hugh Grant sia stato confortante con il suo modo di fare.

Essendo Elena invischiata con la coppia di marito e moglie, Matilda De Angelis ha dovuto girare scene di sesso con l'attore britannico ed altre molto intime con l'interprete australiana. Su come si sia sentita mentre girava tali scene, De Angelis ha dichiarato: "In realtà mi sentivo abbastanza a mio agio". L'attrice ha quindi parlato di quanto fosse rassicurante Nicole Kidman in quei momenti: "Sapevo che la regista mi avrebbe protetto ed anche Nicole è stata davvero gentile. Lei ha girato tante scene di nudo e mi ha aiutata molto, dicendomi 'Non siamo qui per giudicarti. Immagina di essere completamente vestita e di essere sicura di te'". Per quanto riguarda Hugh Grant, invece, De Angelis ha dichiarato: "A volte devi solo fidarti del tuo partner. Hugh mi ha detto 'Se qualcosa sembra eccessivo o inappropriato, dimmelo'. Quando hai qualcuno che è così rispettoso, non sei nemmeno più preoccupata. Devi semplicemente lasciarti andare perché la scena deve sembrare reale".