Percy Jackson 2: Rick Riordan aggiorna sulla nuova stagione in arrivo su Disney+

Dopo il rinnovo di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo arrivato qualche settimana fa, Rick Riordan ha aggiornato tutti i fan dello show sulla lavorazione della seconda stagione in arrivo come sempre in streaming su Disney+.

Riordan, che oltre a essere l'autore della saga è anche produttore esecutivo della serie, ha fornito un aggiornamento via Threads su come la writers' room di Percy Jackson stia procedendo nell'adattamento del suo secondo libro, Il mare dei mostri.

"Il lavoro di sceneggiatura della seconda stagione procede a pieno ritmo e lo adoro. L'unico problema è che voglio guardare questi episodi ORA. Ma immagino che alcuni di voi la pensino allo stesso modo", ha scritto. Riordan ha anche incluso una foto in bianco e nero di una nave dell'epoca della Guerra Civile, un cenno a un importante sviluppo della trama de Il mare dei mostri.

Percy Jackson, procedono i lavori sulla seconda stagione

Il successo di Percy Jackson su Disney+

In termini di audience, Percy Jackson si è rivelato un enorme successo per Disney+, con gli episodi della prima stagione che hanno ricevuto 13,3 milioni di visualizzazioni nei primi sei giorni. I casting ufficiali per la seconda stagione non sono ancora stati annunciati, anche se i produttori hanno espresso entusiasmo per l'introduzione di vari personaggi come il ciclope Tyson, il membro della cabina di Afrodite Silena Beauregard e la figlia di Zeus Thalia Grace.

Per quanto riguarda il potenziale casting per Thalia, l'interprete di Grover Underwood Aryan Simhadri ha recentemente suggerito Momona Tamada vista in Avatar - La Leggenda di Aang, che ha già lavorato al fianco dell'interprete di Percy Walker Scobel nel film Secret Headquarters.

Un personaggio che avrà un ruolo più importante ne Il mare dei mostri accanto a Percy, Grover e Annabeth Chase è Clarisse La Rue (Dior Goodjohn), la prepotente della Cabina Ares a Camp Half-Blood.

In una recente intervista, la Goodjohn ha rivelato qual è la scena che non vede l'ora di interpretare nel nuovo capitolo, dove la vedremo faccia a faccia con il padre, il dio della guerra. Nonostante non abbia condiviso alcuna scena con Adam Copeland nella prima stagione, la Goodjohn lo ha elogiato come "un attore di grande talento, che dà tutta la sua carica emotiva a una scena. Mette tutto sul tavolo e ti dà così tanto su cui lavorare. Quindi questa è una cosa che spero davvero di poter fare con lui".