Percy Jackson 2: nel trailer nuovi pericoli e mostri da affrontare per i protagonisti della serie

Il 10 dicembre, in Italia su Disney+, debutterà la stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la serie tratta dai romanzi di Rick Riordan di cui online è stato svelato il trailer.

I fan potranno vedere al lancio due puntate inedite, seguite da un nuovo episodio disponibile in streaming ogni mercoledì.

Cosa racconterà la stagione 2

Nella serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo si mostreranno gli eventi ispirati al libro Il mare dei mostri. Il video condiviso online svela così nuovi mostri terrificanti, pericoli, tanta azione e sfide complesse che i giovani semidei dovranno intraprendere per salvare il Campo Mezzosangue e il loro amico Grover.

Ecco il video:

Il team della serie Disney+

Nelle puntate, dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un'epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell'unica cosa che potrebbe salvare il campo: il leggendario Vello d'Oro. Con l'aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l'Olimpo.

La seconda stagione è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer, oltre che da un cast di attori ricorrenti e guest star, tra cui Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt, Toby Stephens.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione della serie vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

Un nuovo podcast

Dal 10 dicembre i fan potranno scoprire ulteriori contenuti legati alla seconda stagione grazie al progetto Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Official Podcast, una serie di approfondimento unscripted che offre un accesso esclusivo al dietro le quinte della serie. Gli episodi saranno disponibili per la visione su Disney+ e in ascolto su varie piattaforme di podcast. Una nuova puntata sarà disponibile dopo il debutto di ciascun episodio.

La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che potrà contare su nuovi prestigiosi membri del cast, è attualmente in produzione a Vancouver. Nel frattempo, i fan possono rivivere la prima stagione disponibile su Disney+.