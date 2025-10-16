Percy Jackson: Kate McKinnon entra nel cast della terza stagione in un ruolo molto atteso

L'attrice e comica, ex-volto di punta del Saturday Night Live, si è appena unita al ricco cast della serie in programma su Disney+ ma solo a partire dalla terza stagione

Kate McKinnon si è unita al cast della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo come guest star ricorrente.

Interpreterà Afrodite, la dea greca dell'amore e della bellezza. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Afrodite "può modificare il proprio aspetto a seconda di chi la guarda" e "deve assicurarsi che Percy Jackson (Walker Scobell) rispetti il potere e l'importanza dell'amore prima di accettare di aiutarlo nella sua missione".

McKinnon è nota soprattutto per il suo lavoro in Saturday Night Live, dove ha fatto parte del cast dal 2012 al 2022. Durante la sua permanenza ha ottenuto 10 nomination agli Emmy, vincendone due. Tra gli altri suoi lavori di rilievo figurano i film Bombshell (2019), Yesterday (2019) e il reboot di Ghostbusters del 2016. Più recentemente, McKinnon ha interpretato Weird Barbie in Barbie (2023) di Greta Gerwig. Prossimamente sarà protagonista del film di fantascienza di Andrew Stanton In the Blink of an Eye per Hulu.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena con i giovani protagonisti

Quando esce la seconda stagione di Perry Jackson?

Con l'arrivo del primo teaser trailer lo scorso luglio, Disney ha svelato che i nuovi episodi dello show faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ a partire dal 10 dicembre 2025, in tempo per la stagione natalizia da trascorrere insieme a tutta la famiglia.

Il trailer, oltre a mostrare qualche spettacolare scena d'azione e delle interazioni divertenti tra i personaggi, ha permesso inoltre di presentare Tyson, il fratellastro del protagonista. Nella serie il personaggio è un ciclope entusiasta all'idea di poter aiutare il fratello, anche se non viene subito accolto nel migliore dei modi dopo la morte di Thalia.

I nuovi arrivi nel cast della serie

All'epoca della condivisione del trailer, lo scrittore Rick Riordan, coinvolto anche come produttore della serie televisiva, aveva inoltre realizzato un video messaggio per rivelare che Nico di Angelo e sua sorella Bianca, i figli di Ade, sarebbero stati interpretati da Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie.

Inoltre, le riprese della terza stagione, annunciata già a marzo, prenderanno il via nelle prossime settimane. Il nuovo capitolo della storia sarà basato sul romanzo La maledizione del Titano, proprio la terza storia nella serie di libri bestseller, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. Per questo motivo, negli ultimi giorni sono stati confermati i nuovi ingressi nel cast, tra cui Dafne Keen nei panni di Artemide, la dea della caccia, della natura selvaggia e della luna.