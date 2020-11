People's Choice Awards 2020: Will Smith è la star dell'anno, trionfo per Grey's Anatomy e Riverdale

Annunciati i vincitori dei People's Choice Awards 2020 inq uesta strana edizione che segna il trionfo di Will Smith e del suo Bad Boys for Life[/FILM], ma anche delle serie tv Grey's Anatomy e Riverdale.

Demi Lovato ha condotto la cerimonia degli E! People's Choice Awards che ha premiato i lavori e i personaggi più amati dal pubblico nelle categorie televisione, film, musica e social media.

Will Smith è stato premiato come star maschile dell'anno e il suo Bad Boys for Life, terzo capitolo della popolare saga action poliziesca, è stato incoronato film del 2020. Nella categoria tv il pubblico ha premiato il longevo Grey's Anatomy e la sua protagonista, Ellen Pompeo, ma anche il popolare Riverdale.

Durante lo show, Jennifer Lopez ha ricevuto il People's Icon Award e Tyler Perry è stato onorato col People's Champion of 2020 Award.

Grey's Anatomy 17: Derek e Meredith di nuovo insieme, il commento dei due attori

Di seguito la lista completa dei vincitori dei People's Choice Awards 2020:

THE MOVIE OF 2020

Bad Boys for Life

THE COMEDY MOVIE OF 2020

The Kissing Booth 2

THE ACTION MOVIE OF 2020

Mulan

THE DRAMA MOVIE OF 2020

Hamilton

THE FAMILY MOVIE OF 2020

Onward

THE MALE MOVIE STAR OF 2020

Will Smith, Bad Boys for Life

THE FEMALE MOVIE STAR OF 2020

Tiffany Haddish, Like A Boss

THE DRAMA MOVIE STAR OF 2020

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

THE COMEDY MOVIE STAR OF 2020

Joey King, The Kissing Booth 2

THE ACTION MOVIE STAR OF 2020

Chris Hemsworth, Extraction

TV

THE SHOW OF 2020

Grey's Anatomy

THE DRAMA SHOW OF 2020

Riverdale

THE COMEDY SHOW OF 2020

Never Have I Ever

THE REALITY SHOW OF 2020

Keeping Up With the Kardashians

THE COMPETITION SHOW OF 2020

The Voice

THE MALE TV STAR OF 2020

Cole Sprouse, Riverdale

THE FEMALE TV STAR OF 2020

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

THE DRAMA TV STAR OF 2020

Mandy Moore, This Is Us

THE COMEDY TV STAR OF 2020

Sofía Vergara, Modern Family

THE DAYTIME TALK SHOW OF 2020

The Ellen DeGeneres Show

THE NIGHTTIME TALK SHOW OF 2020

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2020

Outer Banks

THE SCI-FI/FANTASY SHOW OF 2020