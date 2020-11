Grey's Anatomy 17: Derek e Meredith di nuovo insieme, il commento dei due attori

In una recente intervista, Patrick Dempsey, Ellen Pompeo e Krista Vernoff hanno commentato il ritorno di Derek al fianco di Meredith in Grey's Anatomy 17 , spiegando come è nata l'idea della reunion. I due attori hanno quindi raccontato cosa hanno provato ritrovandosi sul set della serie tv a distanza di anni.

Grey's Anatomy 17: Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo sul set

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, rispettivamente nei ruoli di Meredith Grey e Derek Sheperd, nell'episodio 'Salvami' della serie 'Grey's Anatomy'

Questo weekend è stato inaugurato da una notizia che ha scatenato l'entusiasmo di tutti i fan di Grey's Anatomy, di coloro che continuano tutt'ora a guardare con passione la serie tv di Shonda Rhymes ma anche di chi lo ha fatto per anni prima di mollare perché magari l'interesse è andato a scemare in seguito all'addio di numerosi personaggi storici. La news che ha fatto impazzire i social nelle scorse ore riguarda proprio uno degli ultimi "big" che ha lasciato lo show targato ABC, ovvero Patrick Dempsey, che ha interpretato Derek Shepherd per circa un decennio e che torna in Grey's Anatomy 17 per un ritorno tanto incredibile quanto breve quanto capace di calamitare l'interesse di milioni di fan nel mondo.

Nei nuovi episodi di Grey's Anatomy 17, ci sarà infatti una reunion tra Meredith e l'amore della sua vita, un momento che renderà ancora più emozionante una stagione dedicata agli operatori sanitari impegnati in prima linea contro il Covid. Una stagione segnata dalla tragedia, poiché Meredith e gli altri medici lottano per far fronte alle crescenti morti per il virus, dalla rabbia, poiché il personale medico è stato lasciato a combattere la malattia senza DPI sufficienti, ma anche dalla speranza e dalla felicità, tra riavvicinamenti e nuove nascite. Per quanto riguarda la comparsa di Derek, sia la showrunner Krista Vernoff che l'attrice Ellen Pompeo hanno dichiarato che "tutto si è ricollegato in modo molto bello".

Patrick Dempsey nel ruolo del dottor 'Stranamore' nella serie tv Grey's Anatomy

Durante un'intervista rilasciata in esclusiva a Deadline, le due donne e Dempsey hanno spiegato come e perché ha preso vita questo ritorno inaspettato.

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey hanno commentato la fatidica scena che li ha visti di nuovo insieme. "È stato davvero divertente ed emozionante, è stato fantastico vedere tutti gli altri. Anche Kevin McKidd (che dirige l'episodio 3, ndr) era lì, quindi c'erano molti volti familiari, ma anche molti volti nuovi. C'è molta più diversità all'interno del cast, un bell'equilibrio di uguaglianza. Quindi, culturalmente, è tutto molto più stimolante" ha dichiarato l'interprete di Derek. "È stato fantastico. Patrick e io siamo uniti da questa chimica che sentiamo da quando ci siamo incontrati per la prima volta e per qualche motivo ci siamo sentiti come se ci conoscessimo da cento anni, ed abbiamo riprovato la stessa sensazione" ha concluso l'interprete di Meredith.

Un'altra domanda importante non poteva che riguardare la salute di Meredith, soprattutto perché il cameo di Derek arriva in seguito ad un collasso della dottoressa Grey: sta bene? È semplicemente stravolta dalla quantità di lavoro, oppure c'entra qualcosa il Covid? Vernoff non ha voluto anticipare niente, spiegando semplicemente che tutto inizierà con Meredith che sogna una spiaggia dove si ricongiunge con il suo amato. La showrunner ha quindi raccontato come è nato questa reunion in Grey's Anatomy 17: "Volevo trovare un modo, una volta stabilito che stavamo parlando della pandemia, per portare anche gioia e dolcezza ai fan. Solitamente diamo loro romanticismo, diamo loro umorismo e diamo loro gioia, e molto di questo manca alla comunità medica durante questa pandemia". Vernoff ha poi spiegato come il sogno possa rappresentare una via di fuga dal caos e dal pessimismo che regna nel mondo in questo periodo storico. "Durante la pandemia, le persone fanno sogni davvero intensi a causa del blocco. Non riceviamo abbastanza stimoli esterni e così ne troviamo nei nostri sogni. Quindi ho pensato 'Diamo alle persone un po' di fuga!'. Ho immaginato la spiaggia, ho chiamato Ellen e le ho detto 'E se riportassimo in vita, non lo so, qualche personaggio morto che potresti sognare sulla spiaggia, sarebbe così divertente per i fan' e lei ha detto 'Chiamiamo Patrick' e così abbiamo fatto".