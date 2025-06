Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "Non sarei rimasta così a lungo se avessi voluto farmi amare dai critici"

Ellen Pompeo sa bene che la maggior parte del pubblico la riconosce solo come la dottoressa Meredith Grey, il personaggio centrale di Grey's Anatomy che interpreta fin dal 2005, ma si chiede anche cosa significherebbe per lei essere riconosciuta per altri lavori.

"In Grey's, si ha davvero l'opportunità di essere nominati solo nelle prime stagioni, e quindi quel periodo era chiaramente passato", ha l'attrice all'Hollywood Reporter. "Non desideravo quel tipo di riconoscimento. Desideravo più la sicurezza finanziaria e lavorativa che i riconoscimenti da parte dei critici, per questo sono rimasta nello show".

Dal 2022, Pompeo non è più al centro della serie. Il suo personaggio continua a essere la voce narrante della storia, ma la dottoressa Grey si è vista solo per una manciata di episodi nelle ultime tre stagioni. Tuttavia, Pompeo continua a essere produttrice esecutiva della serie di Shonda Rhimes.

È il momento di lasciarsi alle spalle Grey's Anatomy

Grey's Anatomy: una scena della premiere della ventesima stagione della serie TV

"Se avessi inseguito l'approvazione della critica, non sarei rimasta in Grey's così a lungo", ha confessato Pompeo. "Quindi non è sempre stata la cosa più importante per me, ma ora che sto facendo qualcosa di nuovo, mi aiuterebbe sicuramente, probabilmente, in questo prossimo capitolo della mia storia - lasciarmi alle spalle Grey's, fare altri ruoli".

Good American Family: Ellen Pompeo nella serie

Tuttavia, ad aprile, Pompeo aveva dichiarato di non avere intenzione di lasciare completamente lo show che ha di fatto consacrato la sua carriera d'attrice e il ruolo per cui è riconosciuta dagli spettatori del piccolo schermo: "Non avrebbe senso, né emotivamente né finanziariamente", aveva dichiarato a El País. "Lo show è stato trasmesso in streaming più di un miliardo di volte nel 2024. Più di un miliardo di volte". Pompeo ha puntato molto sulla serie della ABC e vuole comprensibilmente godersi i profitti di questo investimento importante.

Pompeo ha lasciato lo show per produrre e recitare in Good American Family, serie limitata di Hulu ispirata alla storia di Natalia Grace, nata in Ucraina e affetta da nanismo, adottata da una famiglia americana e poi accusata da quest'ultima di essere un'adulta che fingeva di essere una bambina. Pompeo interpreta Kristine Barnett, che ha adottato Grace (Imogen Faith Reid) insieme all'allora marito Michael Burnett (Mark Duplass).