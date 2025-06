Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA: "Il mio lato destro ha smesso di funzionare"

Eric Dane ha parlato della sua recente diagnosi di SLA a Good Morning America, raccontando alla giornalista Diane Sawyer in un'intervista emozionante che ora ha solo "un braccio funzionante".

"Il mio lato sinistro funziona, quello destro ha smesso completamente di funzionare", ha rivelato, sottolineando che anche il suo braccio sinistro si è indebolito. "Sento che forse ancora un paio di mesi e non avrò più nemmeno la mano sinistra. È preoccupante".

Alla star di Grey's Anatomy e Euphoria la malattia è stata diagnosticata lo scorso aprile dopo nove mesi di esami. I primi sintomi si sono manifestati un anno e mezzo fa, quando ha iniziato ad avvertire debolezza alla mano destra.

I primi sintomi e i continui esami medici

Eric Dane in una scena dell'episodio Compassione per il diavolo di Grey's Anatomy

"All'epoca non aveva pensato a nulla di simile", ha detto Dane a Sawyer. "Ho pensato che forse avevo scritto troppi messaggi o che la mia mano fosse affaticata, ma qualche settimana dopo ho notato che la situazione era peggiorata. Così sono andato da uno specialista, che mi ha mandato da un altro specialista. Sono andato da un neurologo e il neurologo mi ha mandato da un altro neurologo e mi ha detto: 'Questo è molto al di sopra del mio livello'".

The Last Ship: Eric Dane nell'episodio Trials

La SLA è una malattia degenerativa progressiva e fatale che rompe i nervi del corpo, indebolendo i muscoli e causando la paralisi finale, con conseguenze sulla capacità dei pazienti di respirare, parlare e muoversi. Non esiste una cura conosciuta.

"Non dimenticherò mai quelle tre lettere", ha confessato Dane. "Me le ritrovo addosso appena mi sveglio. Non è un sogno". Dane si è commosso parlando del sostegno di sua moglie, Rebecca Gayheart, con la quale ha due figlie. "Siamo riusciti a diventare migliori amici e migliori genitori", ha continuato. "È probabilmente la mia più grande campionessa e la mia più forte sostenitrice, e mi affido a lei".

Eric Dane in un'immagine del musical Burlesque

Il peggioramento della malattia e le preoccupazioni future

Sebbene Dane sia ancora in grado di camminare, ora è preoccupato per la funzionalità delle sue gambe, raccontando un'esperienza spaventosa di snorkeling con la figlia in cui si è reso conto di non avere abbastanza energia per nuotare. Sua figlia ha dovuto salvarlo dall'acqua.

"Mi ha trascinato fino alla barca", ha detto Dane. "Stavo per scoppiare in lacrime. Ho fatto in modo che tornasse in acqua con la sua amica e ho continuato a fare snorkeling. Mi si è spezzato il cuore".