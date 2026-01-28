"Un pene finto di 25 cm" nel nudo full frontal di A Knight of the Seven Kingdoms

Nei panni di Ser Arlan, Danny Webb ha fornito un contributo "notevole" a A Knight of the Seven Kingdoms e, in particolare, alla scena d'apertura dell'episodio 2 che lo vede nudo come mamma l'ha fatto. Per chi sospettava un aiutino nelle "dimensioni" è arrivata la conferma: il pene sarebbe una protesi di 25 cm.

Nei panni di Ser Arlan di Pennytree, Webb è apparso in una scena di nudo integrale full frontal che ha attirato l'attenzione degli spettatori, come si intuisce dai copiosi commenti sui social media. Mentre lo showrunner e co-creatore della serie Ira Parker non ricordava se lo strumento fosse una protesi o un oggetto autentico durante un'intervista precedente, a confermare la natura dell'"arnese" ci ha pensato il prosthetic designer Waldo Mason lunedì su Instagram.

"Molto orgoglioso di aver forgiato la formidabile arma di Ser Arlan Pennytree per le prime scene di questo episodio!" ha scritto Mason in un post corredato da immagini del dietro le quinte dello stampo.

Tutta la verità sul pene prostetico di Ser Arlan

L'oggetto che ha attirto l'attenzione dei fan durante la scena di nudo full frontal di A Knight of the Seven Kingdoms è stata scolpita da Mason, poi Jamie Iovino l'ha modellata, Matt Finch si è occupato del silicone, Sam Ives l'ha dipinta e Claire Cameron ha supervisionato il lavoro.

Una scena di A Knight of the Seven Kingdoms

"Ci è stato chiesto di creare una protesi di pene da 25 cm da far indossare al fantastico Danny Webb, nudo", ha proseguito Mason. "Fortunatamente, era un professionista consumato ed è stato felice di collaborare con noi per renderla il più realistica possibile, presentandosi per le prove che sono culminate in un processo di applicazione molto intimo in una tenda bianca nella campagna di Belfast."

Entrando nei dettagli tecnici della protesi, Mason ha osservato: "Date le dimensioni, abbiamo rinforzato l'area di contatto e i bordi con pizzo da parrucca per ridurre al minimo l'elasticità sotto il peso, e le truccatrici Pippa Woods e Lucille Harding hanno applicato una parrucca pubica, nascondendo eventuali bordi visibili. Conteneva anche un tubo per la minzione, che abbiamo fissato con del nastro adesivo lungo la parte posteriore della gamba."

Ira Parker ha ammesso che per il povero Danny Webb la scena di nudo non è stata troppo agevole. "A un certo punto mi sentivo male per Ser Arlan", ha detto. "È stata l'unica persona che si sia mai presa cura di Dunk e che gli sia davvero rimasta accanto. Ed è morto su una strada fangosa in mezzo al nulla, è stato sepolto senza cerimonie, e ora Dunk se ne va in giro cercando qualcuno che almeno si ricordi di lui - persone per cui ha servito, persone per cui ha versato sangue, questi cavalieri e questi signori. Non riescono nemmeno a ricordare il suo nome. Ho sentito il bisogno di dargli la sua unica cosa speciale, per ricreare un po' di Boogie Nights, suppongo."

