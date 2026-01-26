A Knight of the Seven Kingdoms, il nudo full frontal? Ispirato a questo film di Paul Thomas Anderson

Lo sceneggiatore ha discusso le fonti di ispirazione che hanno poi portato alla scena di nudo presente nell'ultimo episodio della serie HBO ambientata nel mondo de Il trono di spade

La seconda settimana di programmazione di A Knight of the Seven Kingdoms ha regalato ai fan dello show un altro momento memorabile: il nudo full frontal di uno dei personaggi della serie HBO.

Una sequenza flashback che dà il via al secondo episodio ha mostrato il defunto cavaliere errante Ser Arlan of Pennytree, interpretato da Danny Webb, mentre esce nudo da un bordello per fare pipì. Il suo membro è completamente visibile, ed è... piuttosto imponente.

"Era una protesi? Non ricordo", ha commentato il produttore esecutivo e co-creatore della serie Ira Parker in un'intervista con Entertainment Weekly. "Pensavo che si fosse presentato sul set in quel modo, ma forse era una protesi".

A Knight of the Seven Kingdoms, Peter Claffey e Danny Webb in una scena

Le fonti di ispirazione per la scena di nudo

"A un certo punto mi è dispiaciuto per Ser Arlan", ha aggiunto Parker riguardo all'inizio dell'episodio 2. "Era l'unica persona che si fosse mai presa cura di Dunk e che gli fosse rimasta davvero accanto. È morto su una strada fangosa in mezzo al nulla, è stato sepolto senza cerimonie e ora Dunk va in giro cercando qualcuno che almeno lo ricordi: persone per cui ha servito, persone per cui ha versato il suo sangue, questi cavalieri e questi lord. Non ricordano nemmeno il suo nome".

Parlando dell'ispirazione principale per la scena, lo showrunner ha spiegato di aver voluto citare Paul Thomas Anderson e uno dei suoi film più memorabili: "Ho sentito il bisogno di dargli qualcosa di speciale, di richiamare un po' Boogie Nights, immagino".

La presenza di Webb nei panni di Ser Arlan in A Knight of the Seven Kingdoms esiste solo nei flashback, sparsi nei sei episodi della prima stagione. Questa scena in particolare, tuttavia, dà al pubblico una chiara indicazione di quanto imponente fosse l'uomo nella mente di Dunk.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey a cavallo nella serie HBO

A Knight of the Seven Kingdoms ha violato una regola de Il Trono di Spade

Dal momento che la serie principale aveva una dinamica particolarmente complessa, con tanti personaggi e tante storie, la regola era quella di evitare in maniera assoluta i flashback; ciò che era avvenuto nel passato veniva mostrato soltanto attraverso ricordi o visioni, sempre introdotti dai personaggi prima che si verificassero.

Ora in A Knight of the Seven Kingdoms è tutto diverso: già dal primo episodio ci sono stacchi e flashback, una scelta che la storia della serie prequel può permettersi visto che è decisamente meno nutrita di informazioni e più lineare rispetto a Il trono di spade.