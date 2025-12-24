Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer mostra il ritorno di Tommy Shelby

Arriverà il 20 marzo su Netflix l'atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man, che riporta sugli schermi la storia di Tommy Shelby, l'iconico personaggio interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy.

La piattaforma di streaming, facendo un vero regalo di Natale ai fan, ha condiviso il primo teaser ufficiale che regala le prime immagini del progetto sequel.

Cosa mostra il trailer

Il video pone immediatamente una domanda che gli spettatori si stanno chiedendo da tempo: "Cos'è successo al famoso gangster Tommy Shelby?".

Il protagonista di Peaky Blinders viene poi mostrato mentre riceve una telefonata e spiega di essere cambiato, non essendo più quello di un tempo. Tommy, tuttavia, è costretto a ritornare in azione, come mostrato negli ultimi istanti del teaser in cui Cillian Murphy è anticipato con il famoso outfit che i fan della famiglia di gangster conosce molto bene.

Ecco il teaser del film The Immortal Man, di cui era stato recentemente condiviso il poster:

Cosa racconterà il film sequel

Il film, diretto da Tom Harper, anticipa che gli eventi saranno ambientati a Birmingham, nel 1940. In mezzo al caos della seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby deve uscire dall'esilio che si è auto imposto per affrontare la sua resa dei conti più distruttiva. Con il futuro della sua famiglia e della nazione a rischio, Tommy deve affrontare i propri demoni e scegliere se vuole fare i conti con il suo passato o raderlo al suolo.

Nel cast, oltre a Murphy, ci sono anche Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham e Jay Lycurgo. Tra i ritorni spazio nel cast anche quelli di Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.

La serie Peaky Blinders ha debuttato su BBC Two nel Regno Unito nel 2013, ottenendo il successo globale su Netflix un anno dopo.

La storia sarà di nuovo protagonista sul piccolo schermo grazie a un nuovo progetto di cui Netflix e BBC ha ordinato la produzione di due stagioni. Gli eventi si svolgeranno nel 1953, mostrando l'Inghilterra reduce dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Birmingham, devastata, cerca di rinascere con progetti urbanistici titanici fatti di cemento e acciaio.