Peaky Blinders: The Immortal Man, Tim Roth svela perché non ha mai visto la serie

L'attore, in una recente intervista, ha parlato del film sequel dello show cult con Cillian Murphy e di come ha creato il suo personaggio.

Tra i protagonisti del film Peaky Blinders: The Immortal Man c'è anche Tim Roth e, in una recente intervista, l'attore ha ammesso di non aver mai visto la serie con star Cillian Murphy.

Rispondendo alle domande di ComingSoon.net, la star ha spiegato il motivo della sua scelta e come ha affrontato le riprese del film.

La scelta di non vedere lo show

Tim Roth ha nel lungometraggio la parte del villain e ha spiegato che solo leggendo la sceneggiatura di Peaky Blinders: The Immortal Man (di cui potete leggere la nostra recensione) ha capito cosa sarebbe accaduto nel film.

L'attore ha spiegato: "Conoscevo la serie. Non l'avevo mai vista. Ne avevo visto delle clip e altre cose, ma non avevo mai visto la serie intera. Ho deciso di non guardarla fino alla fine del progetto e poi ho evitato perché il mio personaggio, in ogni caso, non conosceva comunque i protagonisti".

Roth ha ribadito che avvicinarsi alla sua interpretazione con una certa 'innocenza' gli ha permesso di offrire una performance migliore.

L'attore ha inoltre chiesto agli autori se poteva modificare un po' il suo personaggio, inizialmente appartenente all'aristocrazia, rendendolo maggiormente vicino alla classe operaia, quasi come fosse un insegnante, in modo che potesse inserirsi meglio nel mondo dei protagonisti.

Cosa racconta il film sequel

Il film, diretto da Tom Harper, racconta degli eventi ambientati a Birmingham, nel 1940. In mezzo al caos della seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby deve uscire dall'esilio che si è auto imposto per affrontare la sua resa dei conti più distruttiva. Con il futuro della sua famiglia e della nazione a rischio, Tommy deve affrontare i propri demoni e scegliere se vuole fare i conti con il suo passato o raderlo al suolo.

Nel cast, oltre a Murphy, ci sono anche Rebecca Ferguson, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham e Jay Lycurgo. Tra i ritorni spazio nel cast anche quelli di Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.