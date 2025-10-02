Peaky Blinders non si ferma: Netflix ordina ufficialmente due stagioni della serie sequel

La piattaforma ha ordinato l'arrivo di due nuove stagioni ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti per ampliare la storia

I Peaky Blinders non hanno nessuna intenzione di lasciare la scena. La serie cult creata da Steven Knight tornerà grazie a Netflix con due nuovi capitoli che porteranno avanti l'eredità della famiglia Shelby, questa volta raccontata attraverso una nuova generazione.

È in arrivo infatti una nuova serie già rinnovata per due stagioni, ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti e che verranno girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham, proprio nel cuore della città che da sempre fa da teatro alle vicende dei Blinders.

A produrre ci saranno Kudos (già dietro SAS Rogue Heroes e Grantchester) e Garrison Drama, la stessa casa che ha firmato tutte le sei stagioni originali e l'attesissimo film di Peaky Blinders, attualmente in post-produzione.

Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

Svelata l'ambientazione delle nuove serie

La storia riprenderà esattamente dopo gli eventi del film, spostando la linea temporale al 1953. L'Inghilterra è reduce dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Birmingham, devastata, cerca di rinascere con progetti urbanistici titanici fatti di cemento e acciaio.

In questo scenario di ricostruzione, i nuovi Peaky Blinders si trovano coinvolti in una competizione spietata per il controllo di questo colossale processo di rinascita: opportunità enormi, ma anche pericoli senza precedenti. Come sempre, al centro di questo intrigo tornerà la famiglia Shelby, pronta a lottare per mantenere il proprio posto nel cuore pulsante - e sanguinante - della città.

Alla guida del progetto ci sarà naturalmente Steven Knight, affiancato da un team di produttori di peso: Cillian Murphy, che non solo è il volto iconico di Thomas Shelby ma sarà anche produttore esecutivo, insieme a Karen Wilson e Martin Haines di Kudos, Jamie Glazebrook di Garrison Drama, Jo McClellan per la BBC e Mona Qureshi con Toby Bentley per Netflix.

Peaky Blinders 6: il cast in una scena

Le ambizioni delle nuove serie di Peaky Blinders

Steven Knight, dopo l'annuncio, ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders. Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile".

Mona Qureshi di Netflix ha aggiunto: "Non potremmo essere più felici di intraprendere un nuovo capitolo di Peaky Blinders con i nostri meravigliosi partner di Kudos, Garrison Drama e la BBC. Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight e resteremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby. Siamo pronti a lasciarci catturare di nuovo insieme al nostro pubblico!".