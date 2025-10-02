Peaky Blinders non si ferma: Netflix ordina ufficialmente due stagioni della serie sequel

La piattaforma ha ordinato l'arrivo di due nuove stagioni ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti per ampliare la storia

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una scena
I Peaky Blinders non hanno nessuna intenzione di lasciare la scena. La serie cult creata da Steven Knight tornerà grazie a Netflix con due nuovi capitoli che porteranno avanti l'eredità della famiglia Shelby, questa volta raccontata attraverso una nuova generazione.

È in arrivo infatti una nuova serie già rinnovata per due stagioni, ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti e che verranno girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham, proprio nel cuore della città che da sempre fa da teatro alle vicende dei Blinders.

A produrre ci saranno Kudos (già dietro SAS Rogue Heroes e Grantchester) e Garrison Drama, la stessa casa che ha firmato tutte le sei stagioni originali e l'attesissimo film di Peaky Blinders, attualmente in post-produzione.

Peaky Blinders 5 J5Spwpm
Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

Svelata l'ambientazione delle nuove serie

La storia riprenderà esattamente dopo gli eventi del film, spostando la linea temporale al 1953. L'Inghilterra è reduce dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Birmingham, devastata, cerca di rinascere con progetti urbanistici titanici fatti di cemento e acciaio.

Peaky Blinders: Cillian Murphy e Barry Keoghan nella foto che celebra la fine delle riprese Peaky Blinders: Cillian Murphy e Barry Keoghan nella foto che celebra la fine delle riprese

In questo scenario di ricostruzione, i nuovi Peaky Blinders si trovano coinvolti in una competizione spietata per il controllo di questo colossale processo di rinascita: opportunità enormi, ma anche pericoli senza precedenti. Come sempre, al centro di questo intrigo tornerà la famiglia Shelby, pronta a lottare per mantenere il proprio posto nel cuore pulsante - e sanguinante - della città.

Alla guida del progetto ci sarà naturalmente Steven Knight, affiancato da un team di produttori di peso: Cillian Murphy, che non solo è il volto iconico di Thomas Shelby ma sarà anche produttore esecutivo, insieme a Karen Wilson e Martin Haines di Kudos, Jamie Glazebrook di Garrison Drama, Jo McClellan per la BBC e Mona Qureshi con Toby Bentley per Netflix.

Peaky Blinders 6 Cast
Peaky Blinders 6: il cast in una scena

Le ambizioni delle nuove serie di Peaky Blinders

Steven Knight, dopo l'annuncio, ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders. Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile".

Mona Qureshi di Netflix ha aggiunto: "Non potremmo essere più felici di intraprendere un nuovo capitolo di Peaky Blinders con i nostri meravigliosi partner di Kudos, Garrison Drama e la BBC. Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight e resteremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby. Siamo pronti a lasciarci catturare di nuovo insieme al nostro pubblico!".