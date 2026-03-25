Peaky Blinders, perché Tom Hardy è stato tagliato da The Immortal Man

Il personaggio interpretato da Hardy avrebbe dovuto far ritorno nel film appena uscito su Netflix ma alla fine l'autore ha deciso di tagliare il suo coinvolgimento che avrebbe previsto anche un twist

Dopo l'uscita di Peaky Blinders: The Immortal Man su Netflix, il creatore della serie e sceneggiatore Steven Knight ha rivelato alcuni elementi della trama che alla fine non sono stati inseriti nel sequel ambientato.

Tra questi c'era anche il ritorno di Tom Hardy nei panni di Alfie Solomons, uno dei personaggio preferiti dai fan e capo di una banda ebraica di Camden Town, apparso per la prima volta nella seconda stagione di Peaky Blinders.

Peaky Blinders 6: una scena della serie

Il motivo dell'assenza di Tom Hardy da The Immortal Man

Sebbene il cast del film su Peaky Blinders abbia visto il ritorno di diversi personaggi ricorrenti della serie al fianco di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, il suo rivale e occasionale alleato Alfie non era tra questi.

Alfie era apparso per l'ultima volta nel finale di serie originale, quando Tommy aveva aiutato la banda di Camden Town ad acquisire un maggiore controllo sulla malavita di Boston, dopo che era stato rivelato che Alfie era sopravvissuto alla sparatoria di Tommy nell'ultimo episodio della quarta stagione.

"Mi era venuta un'idea di cui non ho mai parlato. Da quando è stato colpito sulla spiaggia di Margate [nella quarta stagione], Tommy e Alfie sono sempre stati visti solo insieme. Ho pensato: 'Magari [Alfie] compare e ci rendiamo conto che è morto da tempo'. Ci sono andato vicino, ma alla fine non l'ho fatto; comunque, era un'idea che mi era venuta in mente", ha svelato Knight.

Peaky Blinders: The Immortal Man: Cillian Murphy in un primo piano

Il twist "spettrale" su Alfie Solomons

Tuttavia, Steven Knight ha quasi completamente riscritto il contesto del colpo di scena che ha cambiato il destino di Alfie per The Immortal Man. Knight ha rivelato a The Hollywood Reporter di aver avuto l'idea di riportare in scena Alfie e rivelare che in realtà era morto nel finale della quarta stagione di Peaky Blinders.

Dato che solo Tommy aveva visto Alfie dopo avergli sparato nella quarta stagione, The Immortal Man avrebbe riscritto le scene delle stagioni 5 e 6 in modo da far sì che Tommy vedesse effettivamente il fantasma di Alfie.

Considerando che Tommy gli aveva sparato nella quarta stagione, facendogli saltare via metà del viso, i successivi ritorni di Hardy con il volto ricostruito emanavano già un'aura spettrale. Alfie era già un fantasma nel suo ultimo cameo nel finale della sesta stagione di Peaky Blinders, agendo nell'ombra mentre il resto del mondo lo credeva morto.

Cosa racconta Peaky Blinders: The Immortal Man

Il film prosegue la storia di Tommy Shelby dopo gli eventi della serie, seguendolo mentre affronta una nuova fase della sua vita segnata da tensioni politiche e personali in un'Europa sull'orlo della guerra. La storia esplora il suo tentativo di mantenere il potere e proteggere la famiglia Shelby mentre vecchi nemici e nuove minacce emergono, mettendo in discussione la sua eredità e il significato stesso della sua "immortalità", intesa non solo come sopravvivenza fisica ma come influenza e mito che lascia dietro di sé.