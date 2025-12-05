Peaky Blinders: Cillian Murphy è di nuovo Tommy Shelby nel poster che annuncia la data di uscita

Netflix ha annunciato quando arriverà, in sala e in streaming, l'atteso film che continuerà la storia della serie creata da Steven Knight.

Il poster di Peaky Blinders
NOTIZIA di 05/12/2025

Netflix ha svelato il poster ufficiale dell'atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man, annunciando così anche la data di uscita nelle sale e in streaming.
L'appuntamento per i fan della serie creata da Steven Knight e con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy è quindi stato fissato al 6 marzo nei cinema statunitensi e il 20 marzo a livello globale sulla piattaforma.

Cosa racconterà il film di Peaky Blinders

Il primo poster ritrae Tommy Shelby a cavallo e il personaggio interpretato da Murphy viene mostrato con una ferita sanguinante al volto.

La sinossi che anticipa i primi dettagli della storia raccontata in Peaky Blinders: The Immortal Man, diretto da Tom Harper, anticipa che gli eventi saranno ambientati a Birmingham, nel 1940. In mezzo al caos della seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby deve uscire dall'esilio che si è auto imposto per affrontare la sua resa dei conti più distruttiva. Con il futuro della sua famiglia e della nazione a rischio, Tommy deve affrontare i propri demoni e scegliere se vuole fare i conti con il suo passato o raderlo al suolo.

Peaky Poster 1
Peaky Blinders: The Immortal Man, il poster del film

Chi ha realizzato The Immortal Man

Nel cast, oltre a Cillian Murphy, ci sono anche Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham e Jay Lycurgo. Tra i ritorni spazio nel cast anche quelli di Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.

La serie Peaky Blinders ha debuttato su BBC Two nel Regno Unito nel 2013, ottenendo il successo globale su Netflix un anno dopo.

Peaky Blinders 6, la recensione: tutti i demoni vengono al pettine Peaky Blinders 6, la recensione: tutti i demoni vengono al pettine

La storia sarà di nuovo protagonista sul piccolo schermo grazie a un progetto sequel ordinato da Netflix e BBC di cui sono state ordinate due stagioni.
Gli eventi si svolgeranno nel 1953, mostrando l'Inghilterra reduce dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Birmingham, devastata, cerca di rinascere con progetti urbanistici titanici fatti di cemento e acciaio.