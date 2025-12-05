Peaky Blinders: Cillian Murphy è di nuovo Tommy Shelby nel poster che annuncia la data di uscita

Netflix ha annunciato quando arriverà, in sala e in streaming, l'atteso film che continuerà la storia della serie creata da Steven Knight.

Netflix ha svelato il poster ufficiale dell'atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man, annunciando così anche la data di uscita nelle sale e in streaming.

L'appuntamento per i fan della serie creata da Steven Knight e con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy è quindi stato fissato al 6 marzo nei cinema statunitensi e il 20 marzo a livello globale sulla piattaforma.

Cosa racconterà il film di Peaky Blinders

Il primo poster ritrae Tommy Shelby a cavallo e il personaggio interpretato da Murphy viene mostrato con una ferita sanguinante al volto.

La sinossi che anticipa i primi dettagli della storia raccontata in Peaky Blinders: The Immortal Man, diretto da Tom Harper, anticipa che gli eventi saranno ambientati a Birmingham, nel 1940. In mezzo al caos della seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby deve uscire dall'esilio che si è auto imposto per affrontare la sua resa dei conti più distruttiva. Con il futuro della sua famiglia e della nazione a rischio, Tommy deve affrontare i propri demoni e scegliere se vuole fare i conti con il suo passato o raderlo al suolo.

Peaky Blinders: The Immortal Man, il poster del film

Chi ha realizzato The Immortal Man

Nel cast, oltre a Cillian Murphy, ci sono anche Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham e Jay Lycurgo. Tra i ritorni spazio nel cast anche quelli di Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.

La serie Peaky Blinders ha debuttato su BBC Two nel Regno Unito nel 2013, ottenendo il successo globale su Netflix un anno dopo.

La storia sarà di nuovo protagonista sul piccolo schermo grazie a un progetto sequel ordinato da Netflix e BBC di cui sono state ordinate due stagioni.

Gli eventi si svolgeranno nel 1953, mostrando l'Inghilterra reduce dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Birmingham, devastata, cerca di rinascere con progetti urbanistici titanici fatti di cemento e acciaio.